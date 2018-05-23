7 главных фильмов Тома Тыквера

23 мая празднует свой день рождения Том Тыквер — немецкий продюсер, сценарист, композитор и один из самых успешных европейских кинорежиссеров нашего времени.

Титр поздравляет маэстро с 53-летием и вспоминает его главные картины.

Беги, Лола, беги

Беги, Лола, беги

Триллер, прославивший режиссера, рассказывает о девушке Лоле, которой нужно найти 100,000 немецких марок за 20 минут, чтобы спасти своего возлюбленного Манни. Тыквер дает нам три разные версии двадцатиминутной пробежки главной героини, маленькие отличия и особенности каждой из них влияют на финальных исход забега и судьбу главных героев. Принцесса и воин

Принцесса и воин

Философская притча, полная глубоких чувств и психологических переживаний. Главная героиня Сисси работает медсестрой в психиатрическом учреждении. Бывший военный Бодо промышляет грабежами. Однажды они встретились и, хоть и не сразу, поняли, что любовь способна спасти их обоих. Рай Эмоциональная и философская драма о любви и искуплении. Главная героиня теряет мужа из-за наркотиков, но полиция не спешит начинать расследование, и женщина решает взять правосудие в свои руки. К сожалению, в результате ее действий погибают невинные люди, а сама она попадает в тюрьму. Парфюмер: История одного убийцы

Парфюмер: История одного убийцы

Нелюдимый, странный, но без сомнения, гениальный Жан-Батист Гренуй всегда был «не от мира сего». Еще с детства он понял, что может распознать любой запах на свете. Став учеником парфюмера, парень решает вывести формулу идеальных духов. Однажды, прогуливаясь по улицам, Жан-Батист замечает, что юные девушки благоухают лучше цветов… Облачный атлас

Облачный атлас

Шесть историй, случившихся в разные эпохи жизни человечества, имеют важную особенность, которая связывает их между собой — в них действуют одни и те же души людей, переживших реинкарнацию. Одного взгляда на описание романа Дэвида Митчелла будет достаточно, чтобы представить, насколько трудно было перенести эту историю на экран. Но 10-минутные апплодисменты, которые звучали по завершении премьерного показа в Торонто, доказали, что в кинематографе нет ничего невозможного. Любовь втроем

Любовь втроем

История любовного треугольника с неожиданной развязкой: супруги давно живут вместе и любят друг друга, но ворох прошлых проблем толкает каждого из них на измену. Вот только они не подозревают, что любовник у них — один и тот же. Голограмма для короля

Голограмма для короля

Жизнь главного героя Алана Клея трещит по швам: его брак обречен, бизнес терпит крах, ему нечем платить за обучение дочери, и каждый новый день похож на предыдущий. Чтобы вырваться из замкнутого круга, он отправляется в Саудовскую Аравию для презентации голограммы. В незнакомой стране Алан с головой уходит в размышления о собственной жизни, постигая новую страну, заводя новых друзей и начиная все с чистого листа.