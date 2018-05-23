Бутовчане отправятся в путешествие в усадьбу «Абрамцево»

Напомним: Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области. На территории «Абрамцева» находятся памятники архитектуры XVIII-XIX веков и старинный парк. А в музейном собрании — свыше 25 тысяч экспонатов. Так что здесь есть что посмотреть!

Усадьбу «Абрамцево» посещали многие великие люди России — писатели И. С. Тургенев и Н. В. Гоголь, поэт Ф. И. Тютчев, актёр М. С. Щепкин, историк Т. Н. Грановский… Это место было настоящим центром притяжения для художников. Здесь бывал в гостях И. Е. Репин, творили М. А. Врубель, братья А. М. и В. М. Васнецовы, В. А. Серов, В. Д. Поленов…

По следам этих великих людей в среду, 30 мая, отправятся посетители ТЦСО «Бутово».

Кроме усадьбы «Абрамцево» путешественники увидят Троице-Сергиеву лавру, Радонеж и Хотьково

Экскурсия стартует в 8.00 от ТЦСО «Бутово» (ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 2).

Уважаемые путешественники, просьба не опаздывать — ведь семеро одного не ждут!