Ещё
Бутовчане отправятся в путешествие в усадьбу «Абрамцево»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Бутовчане отправятся в путешествие в усадьбу «Абрамцево» 

Вестник Бутова 59 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области. На территории «Абрамцева» находятся памятники архитектуры XVIII-XIX веков и старинный парк. А в музейном собрании — свыше 25 тысяч экспонатов. Так что здесь есть что посмотреть!
Усадьбу «Абрамцево» посещали многие великие люди России — писатели И. С. Тургенев и Н. В. Гоголь, поэт Ф. И. Тютчев, актёр М. С. Щепкин, историк Т. Н. Грановский… Это место было настоящим центром притяжения для художников. Здесь бывал в гостях И. Е. Репин, творили М. А. Врубель, братья А. М. и В. М. Васнецовы, В. А. Серов, В. Д. Поленов…
По следам этих великих людей в среду, 30 мая, отправятся посетители ТЦСО «Бутово».
Кроме усадьбы «Абрамцево» путешественники увидят Троице-Сергиеву лавру, Радонеж и Хотьково
Экскурсия стартует в 8.00 от ТЦСО «Бутово» (ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 2).
Уважаемые путешественники, просьба не опаздывать — ведь семеро одного не ждут!
Вестник Бутова: последние новости
В Центре «Эврика-Бутово» прошёл мастер-класс «Букет цветов, для Души и от Души» Спектакль «Барышня-крестьянка» показали ученики школы №1174 В Москве пройдёт выставка, посвящённая великому мультипликатору Хаяо Мияздаки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение