Двухлетний ребёнок из Москвы впал в кому на отдыхе с родителями в Португалии

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали родители Тихона: «Сейчас находится в Португалии, на Азорских островах, остров Терсейра. Находится в реанимации в клинике Hospital de Santo Espirito da IIha Terceira в состоянии комы. Предварительный диагноз — осложнение после ларингита. В карете скорой помощи была клиническая смерть, мозг не снабжался кровью 30 минут. Прогнозы неутешительные. Клиника в Лиссабоне не видит смысла в перевозке». По словам родителей, транспортировка возможна на самолете со спецоборудованием. Как сообщил «Говорит Москва» пресс-секретарь посольства России в Португалии Александр Брянцев, консульский отдел согласовывает транспортировку ребёнка в Москву с Минздравом РФ «Мы сегодня утром получили информацию об этой ситуации. Сейчас в срочном порядке занимаемся этим вопросом. Насколько нам стало известно, близкие мальчика обратились в Минздрав и МЧС с просьбой организовать срочную транспортировку ребёнка с Азорских островов в Москву». Родители мальчика также сообщили, что страховая компания ВТБ получила все выписки, но пока не дала ответ по запросу о перевозке.