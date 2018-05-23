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Двухлетний ребёнок из Москвы впал в кому на отдыхе с родителями в Португалии
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Двухлетний ребёнок из Москвы впал в кому на отдыхе с родителями в Португалии 

Говорит Москва 59 минут назад
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали родители Тихона:
«Сейчас находится в Португалии, на Азорских островах, остров Терсейра. Находится в реанимации в клинике Hospital de Santo Espirito da IIha Terceira в состоянии комы. Предварительный диагноз — осложнение после ларингита. В карете скорой помощи была клиническая смерть, мозг не снабжался кровью 30 минут. Прогнозы неутешительные. Клиника в Лиссабоне не видит смысла в перевозке».
По словам родителей, транспортировка возможна на самолете со спецоборудованием. Как сообщил «Говорит Москва» пресс-секретарь посольства России в Португалии Александр Брянцев, консульский отдел согласовывает транспортировку ребёнка в Москву с Минздравом РФ:
«Мы сегодня утром получили информацию об этой ситуации. Сейчас в срочном порядке занимаемся этим вопросом. Насколько нам стало известно, близкие мальчика обратились в Минздрав и МЧС с просьбой организовать срочную транспортировку ребёнка с Азорских островов в Москву».
Родители мальчика также сообщили, что страховая компания ВТБ получила все выписки, но пока не дала ответ по запросу о перевозке.
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