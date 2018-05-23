В Португалии двухлетний россиянин впал в кому

В Португалии двухлетний ребенок из России находится в коме. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лиссабоне.

"Информация поступила к нам только сегодня утром по электронной почте от друга семьи мальчика, — цитирует ТАСС представителя российской дипмиссии. — По круглосуточному телефону экстренной связи никто ранее не обращался".

В посольстве также заверили, что вопрос является в настоящее время приоритетным.

Известно, что друг семьи ребенка обратился за помощью в Минздрав МЧС , чтобы обеспечить экстренную транспортировку мальчика в Москву.

"Все необходимые меры с нашей стороны принимаются", — подчеркнули в посольстве.