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В Португалии двухлетний россиянин впал в кому
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В Португалии двухлетний россиянин впал в кому 

Российская Газета 1 час назад
В Португалии двухлетний ребенок из России находится в коме. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лиссабоне.
"Информация поступила к нам только сегодня утром по электронной почте от друга семьи мальчика, — цитирует ТАСС представителя российской дипмиссии. — По круглосуточному телефону экстренной связи никто ранее не обращался".
В посольстве также заверили, что вопрос является в настоящее время приоритетным.
Известно, что друг семьи ребенка обратился за помощью в Минздрав и МЧС, чтобы обеспечить экстренную транспортировку мальчика в Москву.
"Все необходимые меры с нашей стороны принимаются", — подчеркнули в посольстве.
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