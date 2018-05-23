Встреча с финалисткой шоу «Голос» Маргаритой Позоян состоится в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 27 мая состоится встреча с финалисткой проекта Первого канала «Голос» Маргаритой Позоян . Участников ожидают концерт, интервью и автограф-сессия. Мероприятие организовано в рамках проекта «Поговорим» совместно с творческим пространством «Воздух» и порталом «Follow Me Magazine».

— Маргарита Позоян запомнилась зрителю, как яркая и самобытная артистка с мощным вокалом. Ее называют русской Уитни Хьюстон . Маргарита с легкостью исполняет песни великой певицы настолько похоже, благодаря сходству тембра, что порой сложно отличить от оригинала, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко

По ее словам, Маргарита Позоян также сама пишет песни. Певица не боится экспериментировать со стилями и звучанием. В ее творчестве органично сочетаются поп— музыка и современный романс, поп-рок, rnb и соул.

Встреча пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 15.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.