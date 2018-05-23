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В Нижневартовске заработает светомузыкальный фонтан
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В Нижневартовске заработает светомузыкальный фонтан 

АиФ Югра 57 минут назад
Фото: АиФ Югра
27 мая в 16:00 нижневартовский светомузыкальный фонтан снова зазвучит. На церемонии открытия работы фонтана для горожан подготовили две специальные программы: праздничная — «Фонтан Любви, фонтан Надежды» и познавательная — «Чистая вода», об этом рассказали сотрудники администрации города.
Фонтан расположен на площади возле Дворца Искусств. Напомним, что городской источник уже десятый год подряд радует жителей звучащей музыкой и своей уникальной архитектурой. К юбилею фонтана достопримечательность города отреставрировали: поменяли подводные светильники и обновили гранитную чашу фасада фонтана.
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