Путешествуем в красивый век: «Губернаторский бал» прошел в Нижнем Новгороде

Благотворительный «Губернаторский бал» состоялся в усадьбе Рукавишниковых.

Девушки в бальных платьях с кавалерами будто совершили путешествие во времени.

Участниками стали 76 воспитанников из специальных школ — интернатов, специальных детских домов города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Ребята готовились к этому событию очень долго и тщательно.

Шесть месяцев с детьми проводили работу профессиональные хореографы, а также они участвовали в пошиве костюмов.

На балу присутствовали почетные гости, первые лицо города и области.