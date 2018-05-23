Путешествуем в красивый век: «Губернаторский бал» прошел в Нижнем Новгороде 

Благотворительный «Губернаторский бал» состоялся в усадьбе Рукавишниковых.
Девушки в бальных платьях с кавалерами будто совершили путешествие во времени.
Участниками стали 76 воспитанников из специальных школ — интернатов, специальных детских домов города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Ребята готовились к этому событию очень долго и тщательно.
Шесть месяцев с детьми проводили работу профессиональные хореографы, а также они участвовали в пошиве костюмов.
На балу присутствовали почетные гости, первые лицо города и области.
«Губернаторский бал» организован Молодежной палатой при городской Думе города Нижнего Новгорода совместно с советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области.