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«Мстители 4»: в Сети появился первый официальный синопсис
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«Мстители 4»: в Сети появился первый официальный синопсис 

Мир фантастики 52 минуты назад
Фото: Мир фантастики
Четвёртая часть «Мстителей» увидит свет ещё не скоро — лишь через год мы узнаем, чем завершилось эпическое противостояние супергероев и безумного титана Таноса. И пока фиолетовый злодей штурмует кинотеатры, чтобы собрать наконец-то 2 миллиарда долларов кассовых сборов, в Сети уже появилась первая информация о продолжении.
Речь идёт об официальном синопсисе, который был опубликован журналом License Global. Абзац приводит портал ComicBook: Кульминация 22 связанных между собой фильмов в четвёртой саге «Мстителей» покажет зрителям поворотный момент этого эпического приключения. Наши любимые герои поймут, насколько хрупка их реальность, и осознают, на какие жертвы им нужно будет пойти, чтобы её защитить. Авторы ComicBook считают, что синопсис подтверждает пару фанатских теорий. Во-первых, «хрупкая реальность» может означать те самые путешествия во времени и пространстве, при помощи которых герои остановят Таноса. Во-вторых, «жертвы» символизируют вероятную гибель почти всего отряда «Мстителей», включая Железного человека и Капитана Америку.
Как бы там ни было, узнать правду мы сможем 3 мая 2019 года. А перед этим Marvel Studios выпустят ещё два супергеройских блобкастера: «Человек-Муравей и Оса» и «Капитан Марвел».
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