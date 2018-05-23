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Кострома и Дагестан — как будем сотрудничать до 2020 года?
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Кострома и Дагестан — как будем сотрудничать до 2020 года? 

k1news.ru 51 минуту назад
Фото: k1news.ru
Состоялась встреча костромского губернатора Сергея Ситникова и временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Они обсудили приоритетные направления сотрудничества до 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора.
План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве подписан с учетом продолжения договоренностей, достигнутых ранее. Регионы помогут друг другу развиваться экономически и культурно, установят контакты между предприятиями и муниципалитетами.
Наши предприятия планируют поставлять в Дагестан органо-минеральные удобрения, технические моющие средства, фанеру, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. А к нам из Дагестана повезут оборудование и материалы для ЖКХ и строительных предприятий, стекольную продукцию и энергоэкономное осветительное оборудование.
Кроме того, регионы обменяются опытом по развитию молодежного предпринимательства, студенческого самоуправления и патриотического воспитания молодежи. Возможен обмен выставочными экспозициями, планируются гастроли театров.
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