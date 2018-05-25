В Обручевском районе состоялся концерт ансамбля башкирского танца «Алтын Ай» 

В актовом зале Геологоразведочного университета прошел большой концерт творческого коллектива из Башкирии «Алтын Ай».
Были показаны репертуарные и новые танцы коллектива, прозвучали стихи башкирских поэтов. На мероприятии присутствовал полномочный представитель РБ при президенте РФ Олег Юрьевич Матыцин и депутат Госдумы РФ Рамзил Ишсарин. Он вручил руководителю ансамбля Назиру Байзигитову благодарственное письмо. Ансамбль создан из уроженцев Башкортостана, которые учатся в московских вузах. Сегодня в коллективе, имеющем в своем составе три возрастные группы, выступает 60 человек.