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В Обручевском районе состоялся концерт ансамбля башкирского танца «Алтын Ай»
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В Обручевском районе состоялся концерт ансамбля башкирского танца «Алтын Ай» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В актовом зале Геологоразведочного университета прошел большой концерт творческого коллектива из Башкирии «Алтын Ай».
Были показаны репертуарные и новые танцы коллектива, прозвучали стихи башкирских поэтов. На мероприятии присутствовал полномочный представитель РБ при президенте РФ Олег Юрьевич Матыцин и депутат Госдумы РФ Рамзил Ишсарин. Он вручил руководителю ансамбля Назиру Байзигитову благодарственное письмо. Ансамбль создан из уроженцев Башкортостана, которые учатся в московских вузах. Сегодня в коллективе, имеющем в своем составе три возрастные группы, выступает 60 человек.
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