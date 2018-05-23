В Ростове 24 мая запретят продажу алкоголя

В четверг, 24 мая, в 106 ростовских школах прозвенит последний звонок. Из-за этого в городе запретят продажу алкоголя. Кроме того, купить спиртное в магазинах не получится и в День защиты детей, 1 июня.

— Продавать алкоголь нельзя будет в магазинах, на кафе и рестораны запрет не распространяется, — сказано в законе Ростовской области «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции».

Этот запрет действует в Ростовской области с 2013 года. Кроме 24 мая и 1 июня, алкоголь нельзя продавать 1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на выходной, — в следующий за ним рабочий день.