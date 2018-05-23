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Гостей «Сокольников» ждут тонны мороженого
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Гостей «Сокольников» в эти выходные ждут тонны мороженого и море развлечений 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
26-27 мая в парке "Сокольники" вновь пройдет один из старейших официальных московских праздников — "Праздник мороженого". В этом году нас ждет небывалый масштаб: около 20 производителей представят 180 интерактивных площадок и разыграют пять тонн десерта среди гостей. Лейтмотив — мороженое во всемирной истории и культуре.
В этом году в парке впервые представят ретроспективу десерта и его связь со всемирной историей и культурой. Плюс, во время развлекательной и конкурсной программ вы узнаете даже о роли мороженого в литературе, кино, театре, живописи, спорте.
Впервые в "Сокольниках" одновременно будут работать более 180 интерактивных зон, организованных двадцатью российскими и международными компаниями-производителями. В конкурсах, проходящих на главной сцене, будет разыграно более пяти тонн мороженого! На территории парка откроются 150 точек продажи. Производители готовят для гостей новинки и традиционные сорта: тысячи порций сливочного, молочного, фруктового, эксклюзивного, йогуртного, кефирного, сметанного, творожного, веганского, для страдающих от диабета и других видов мороженого во всевозможных формах — рожках, брикетах и любимых стаканчиках.
Чемпионат мира по футболу тоже обыграют во время праздника: соревнования и мастер-классы, выступления спортсменов и интерактивные станции — все это будет на площадке.
Кстати, по словам гендиректора Союза мороженщиков России Геннадия Яшина, главным трендом текущего сезона остается "функциональное мороженое". Так что на предстоящем празднике специальные диетические сорта будут занимать особое место.
А в концертной программе примут участие звезда итальянской эстрады Томаса Грациозо, артисты российской эстрады, лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов Тимофей Соколов, Ирина Кобер, Маргарита Князева, Екатерина Иваний, солист Московской филармонии Максим Орлов, ансамбль Детской эстрадной песни им. Вячеслава Цветкова "Семицветик" и многие другие.
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