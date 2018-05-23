Гостей «Сокольников» ждут тонны мороженого

Гостей «Сокольников» в эти выходные ждут тонны мороженого и море развлечений

26-27 мая в парке "Сокольники" вновь пройдет один из старейших официальных московских праздников — "Праздник мороженого". В этом году нас ждет небывалый масштаб: около 20 производителей представят 180 интерактивных площадок и разыграют пять тонн десерта среди гостей. Лейтмотив — мороженое во всемирной истории и культуре.

В этом году в парке впервые представят ретроспективу десерта и его связь со всемирной историей и культурой. Плюс, во время развлекательной и конкурсной программ вы узнаете даже о роли мороженого в литературе, кино, театре, живописи, спорте.

Впервые в "Сокольниках" одновременно будут работать более 180 интерактивных зон, организованных двадцатью российскими и международными компаниями-производителями. В конкурсах, проходящих на главной сцене, будет разыграно более пяти тонн мороженого! На территории парка откроются 150 точек продажи. Производители готовят для гостей новинки и традиционные сорта: тысячи порций сливочного, молочного, фруктового, эксклюзивного, йогуртного, кефирного, сметанного, творожного, веганского, для страдающих от диабета и других видов мороженого во всевозможных формах — рожках, брикетах и любимых стаканчиках.

Чемпионат мира по футболу тоже обыграют во время праздника: соревнования и мастер-классы, выступления спортсменов и интерактивные станции — все это будет на площадке.

Кстати, по словам гендиректора Союза мороженщиков России Геннадия Яшина , главным трендом текущего сезона остается "функциональное мороженое". Так что на предстоящем празднике специальные диетические сорта будут занимать особое место.