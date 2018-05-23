Ещё
Юные модельеры из Приморья получили шанс на длительную стажировку у кутюрье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Юные модельеры из Приморья получили шанс на длительную стажировку у кутюрье 

Prim.News 41 минуту назад
Во Владивостоке прошло яркое шоу.
Известный российский кутюрье Юлия Далакян представила свою коллекцию во Владивостоке на масштабном шоу «FashionDay Поколения М». Это одно из ярких мероприятий федерального творческо-благотворительного проекта для детей в возрасте от 6 до 18 лет, который реализуется компанией МТС при поддержке администрации Приморского края, администрации города Владивостока и Дальневосточного федерального университета. Содействие в организации мероприятия также оказали театр моды Пигмалион» и амбассадоры бренда L’Oréal Professionnel, передает пресс-служба МТС.
«Проект «Поколение М» — это необычная образовательная онлайн-платформа, на которой размещены обучающие видео от мэтров отечественного искусства и шоу-бизнеса. Любой ребёнок, где бы он не жил — в Москве, во Владивостоке или в Дальнегорске — может в любое время изучать мастер-классы звездных наставников по 15 различным творческим направлениям, и благодаря этому развивать свои таланты, участвовать в конкурсах. В этом году в Приморье мы представили направление fashion и дали возможность проявить себя ребятам, которые увлекаются модой», — рассказала Евгения Сысоева, директор филиала МТС в Приморском крае.
Юные дизайнеры Приморья в возрасте от 11 до 18 лет стали главными гостями «FashionDay Поколения М». Они приняли участие в региональном этапе конкурса проекта и загрузили на сайт более сотни эскизов. Профессиональную оценку работам дала лично Юлия Далакян: накануне на открытом мастер-классе она встретилась с ребятами, детально разобрала их модные образы и поделилась практическим советами по созданию успешной коллекции.
«Уже второй год я выступаю наставником проекта «Поколение М», и лично для меня самое яркое переживание — это встречи с детьми на мастер-классах. Видеть их увлеченность и азарт, стремление к росту, смелость идей. При этом для меня важно поделиться личным профессиональным опытом, чтобы ребята не только красиво рисовали эскизы, но и научились правильно подавать свои мысли, формировали свою собственную историю», — поделилась Юлия Далакян.
Авторами самых ярких эскизов в Приморье стали четыре участницы: Лиза Рослик (14 лет), Анна Вычужанина (12 лет), Елизавета Cлепышева (11 лет) и Анастасия Прудкина (13 лет). На fashion-шоу они получили специальные призы от МТС, а накануне индивидуально пообщались с Юлией Далакян. Теперь они продолжат участие уже в федеральном этапе проекта, и в случае победы отправятся в столицу — уже на длительную стажировку к кутюрье.
«В Приморье много талантливых ребят, и наша задача — создать благоприятные условия для их творческого развития, делать все необходимое, чтобы они чувствовали себя востребованными. Сейчас подведены итоги конкурса среди юных дизайнеров, а уже осенью в Приморье планируется мероприятие для детей, которые увлекаются фотоискусством. Надеюсь, талант наших ребят будет оценен не только в регионе, но и за его пределами», — добавил Владимир Соколов, директор департамента культуры Приморского края.
«Сегодня в каждой детской школе искусств Владивостока преподаватели, учащиеся и их родители знают о проекте МТС «Поколение М». Это современный и доступный для детей формат дополнительного творческого образования, который, безусловно, очень интересен ребятам. Они могут учиться у своих кумиров: вокалу — у Полины Гагариной, художественному искусству — у Никоса Сафронова, режиссуре — у Владимира Грамматикова и других звездных наставников. Это дает им новое вдохновение, новое видение развития своего таланта. И мы очень ждем следующих мероприятий во Владивостоке в рамках проекта «Поколение М», — добавила Светлана Шупиро, начальник управления культуры администрации г. Владивостока.
«Поколение М» — это не только образовательная платформа и творческий «лифт» для молодежи, но и новаторская система благотворительной поддержки тяжелобольных детей. Каждую загруженную работу, лайк или голос на сайте и в соцсетях проекта компания МТС превращает в живые деньги по курсу один к одному и направляет в благотворительные фонды. Так, за последние годы было собрано более 15 миллионов рублей на 42 срочные операции.
Prim.News: последние новости
Владлаг, Приморлаг и другие объекты в Приморье попали на Интерактивную карту ГУЛАГа Онлайновый арт-архив начнут создавать во Владивостоке Участием во владивостокском конкурсе русской каллиграфии «Ять» заинтересовались даже в Нидерландах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева123
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Новости партнеров
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение