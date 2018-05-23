Юные модельеры из Приморья получили шанс на длительную стажировку у кутюрье

Во Владивостоке прошло яркое шоу.

Известный российский кутюрье Юлия Далакян представила свою коллекцию во Владивостоке на масштабном шоу «FashionDay Поколения М». Это одно из ярких мероприятий федерального творческо-благотворительного проекта для детей в возрасте от 6 до 18 лет, который реализуется компанией МТС при поддержке администрации Приморского края, администрации города Владивостока и Дальневосточного федерального университета. Содействие в организации мероприятия также оказали театр моды Пигмалион» и амбассадоры бренда L’Oréal Professionnel, передает пресс-служба МТС.

«Проект «Поколение М» — это необычная образовательная онлайн-платформа, на которой размещены обучающие видео от мэтров отечественного искусства и шоу-бизнеса. Любой ребёнок, где бы он не жил — в Москве, во Владивостоке или в Дальнегорске — может в любое время изучать мастер-классы звездных наставников по 15 различным творческим направлениям, и благодаря этому развивать свои таланты, участвовать в конкурсах. В этом году в Приморье мы представили направление fashion и дали возможность проявить себя ребятам, которые увлекаются модой», — рассказала Евгения Сысоева, директор филиала МТС в Приморском крае.

Юные дизайнеры Приморья в возрасте от 11 до 18 лет стали главными гостями «FashionDay Поколения М». Они приняли участие в региональном этапе конкурса проекта и загрузили на сайт более сотни эскизов. Профессиональную оценку работам дала лично Юлия Далакян: накануне на открытом мастер-классе она встретилась с ребятами, детально разобрала их модные образы и поделилась практическим советами по созданию успешной коллекции.

«Уже второй год я выступаю наставником проекта «Поколение М», и лично для меня самое яркое переживание — это встречи с детьми на мастер-классах. Видеть их увлеченность и азарт, стремление к росту, смелость идей. При этом для меня важно поделиться личным профессиональным опытом, чтобы ребята не только красиво рисовали эскизы, но и научились правильно подавать свои мысли, формировали свою собственную историю», — поделилась Юлия Далакян.

Авторами самых ярких эскизов в Приморье стали четыре участницы: Лиза Рослик (14 лет), Анна Вычужанина (12 лет), Елизавета Cлепышева (11 лет) и Анастасия Прудкина (13 лет). На fashion-шоу они получили специальные призы от МТС, а накануне индивидуально пообщались с Юлией Далакян. Теперь они продолжат участие уже в федеральном этапе проекта, и в случае победы отправятся в столицу — уже на длительную стажировку к кутюрье.

«В Приморье много талантливых ребят, и наша задача — создать благоприятные условия для их творческого развития, делать все необходимое, чтобы они чувствовали себя востребованными. Сейчас подведены итоги конкурса среди юных дизайнеров, а уже осенью в Приморье планируется мероприятие для детей, которые увлекаются фотоискусством. Надеюсь, талант наших ребят будет оценен не только в регионе, но и за его пределами», — добавил Владимир Соколов , директор департамента культуры Приморского края.

«Сегодня в каждой детской школе искусств Владивостока преподаватели, учащиеся и их родители знают о проекте МТС «Поколение М». Это современный и доступный для детей формат дополнительного творческого образования, который, безусловно, очень интересен ребятам. Они могут учиться у своих кумиров: вокалу — у Полины Гагариной , художественному искусству — у Никоса Сафронова, режиссуре — у Владимира Грамматикова и других звездных наставников. Это дает им новое вдохновение, новое видение развития своего таланта. И мы очень ждем следующих мероприятий во Владивостоке в рамках проекта «Поколение М», — добавила Светлана Шупиро, начальник управления культуры администрации г. Владивостока.

«Поколение М» — это не только образовательная платформа и творческий «лифт» для молодежи, но и новаторская система благотворительной поддержки тяжелобольных детей. Каждую загруженную работу, лайк или голос на сайте и в соцсетях проекта компания МТС превращает в живые деньги по курсу один к одному и направляет в благотворительные фонды. Так, за последние годы было собрано более 15 миллионов рублей на 42 срочные операции.