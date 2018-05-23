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Торжественный прием в Шуваловском дворце пройдет в первый день ПМЭФ
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Торжественный прием в Шуваловском дворце пройдет в первый день ПМЭФ 

ТАСС 40 минут назад
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге и Инвестиционный Банк БКС Глобал Маркетс (Финансовая группа БКС) продолжают традицию торжественных приемов для партнеров, клиентов и бизнес-лидеров в первый день Петербургского международного экономического форума.
Гостей гала-вечера ждет блистательная программа в исторических интерьерах Шуваловского дворца: выступление труппы Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и сольный концерт заслуженного артиста РФ Валерия Сюткина.
Борис Эйфман — один из ведущих хореографов нашего времени, создатель не имеющего аналогов балетного репертуара современной России. Танцовщики представят фрагменты легендарных постановок, среди которых "Евгений Онегин", "Анна Каренина", «Реквием» и другие.
После встречи с классикой современного балета гости продолжат вечер с прославленным фронтменом группы «Браво» Валерием Сюткиным. Автор собственного оригинального стиля, соединяющий рок-н-ролл, блюз, джаз и рокабилли, Валерий Сюткин выступит с сольным концертом в уютном внутреннем дворе Музея Фаберже.
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге открылся в 2013 году, став первым в современной России частным музеем федерального значения. Организация-учредитель музея — Культурно-исторический фонд «Связь времен», основанный в 2004 году российским предпринимателем Виктором Вексельбергом в целях возвращения в Россию утраченных культурных ценностей. Ядром собрания является коллекция произведений фирмы Фаберже, которая по своим размерам, типологическому разнообразию и высочайшему качеству предметов, без сомнения, является лучшей в мире.
БКС Глобал Маркетс — это частный независимый инвестиционный банк в России, входящий в ФГ БКС и предоставляющий брокерские услуги на рынках капитала, прайм-брокерские и инвестиционно-банковские услуги для институциональных, корпоративных клиентов и частных инвесторов; крупнейший брокер1 по операциям с ценными бумагами на Московской бирже.
1https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115&month=4&year=2018
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