Сиквел «Добро пожаловать в Зомбиленд» с Джесси Айзенбергом и Эммой Стоун выйдет в 2019 году

В интервью изданию Vulture сценаристы «Зомбиленда», Ретт Риз и Пол Верник (они же работали над сценарием к «Дэдпулу») неофициально поделились надеждой, что в следующем году нас ждет сиквел:

«Пока план такой — снимаем в начале 2019 к релизу в октябре 2019», отметил Верник, «и, между прочим, с оригинальным актерским составом».

«Пока мы не можем поделиться всей информацией, но можем сказать вот что: совсем скоро мы сможем исполнить желание поклонников «Зомбиленда», которые надеялись на сиквел».

попкорнnews