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Сиквел «Добро пожаловать в Зомбиленд» с Джесси Айзенбергом и Эммой Стоун выйдет в 2019 году
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Сиквел «Добро пожаловать в Зомбиленд» с Джесси Айзенбергом и Эммой Стоун выйдет в 2019 году 

Попкорн News 38 минут назад
Фото: Попкорн News
В 2019 году исполняется ровно 10 лет с момента премьеры черноюморной зомби-комедии «Добро пожаловать в Зомбиленд», объединившей таких звезд, как Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин и Вуди Харрельсон. В честь «годовщины» поклонники оригинального фильма получат, наверное, лучший подарок из всех возможных — долгожданное продолжение, причем с оригинальным кастом.
В интервью изданию Vulture сценаристы «Зомбиленда», Ретт Риз и Пол Верник (они же работали над сценарием к «Дэдпулу») неофициально поделились надеждой, что в следующем году нас ждет сиквел:
«Пока план такой — снимаем в начале 2019 к релизу в октябре 2019», отметил Верник, «и, между прочим, с оригинальным актерским составом».
«Пока мы не можем поделиться всей информацией, но можем сказать вот что: совсем скоро мы сможем исполнить желание поклонников «Зомбиленда», которые надеялись на сиквел».
попкорнnews
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