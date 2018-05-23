В Тихвине аплодировали Народному духовому оркестру 

Концерт коллектива Детской школы искусств, который посвятили 20-летию присвоения ему звания «Народный», состоялся 20 мая на сцене Дворца культуры им. Н. А. Римского-Корсакова.
Духовой оркестр знают и любят не только в Тихвине, но и далеко за его пределами. Коллектив — участник районных, областных и всероссийских мероприятий, а 9 Мая он неизменно сопровождает шествие «Бессмертного полка» в городе.
В юбилейном концерте приняли участие 64 музыканта из Тихвина, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Петрозаводска. В их числе нынешние учащиеся и преподаватели ДШИ, выпускники разных лет, взрослые любители музыки.
В этот день свое виртуозное мастерство продемонстрировали студенты Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Руслан Борисов (флейта) и Павел Сытиков (аккордеон), преподаватель ДШИ Александр Тупиков (аккордеон), руководитель ансамбля «Гармония» Юлия Виноградова, учащаяся ДШИ Елена Смольская, лауреат всероссийских конкурсов Василий Старцев, солистка Санкт-петербургского театра «Мюзик Холл» Анна Старцева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Мисюра, майор в отставке Виктор Марковский. Почетным гостем концерта стал дирижер Военно-морской академии, капитан 3-го ранга Дмитрий Мисюра.
С приветственными словами к оркестрантам обратился советник главы Тихвинского района Александр Никитин, который вручил оркестру диплом главы муниципального образования. Помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Надежды Беловой Марина Афанасьева вручила благодарность ЗакСа руководителю оркестра Ивану Смольскому.
Ведущий методист по оркестровому жанру Дома народного творчества Ленинградской области и руководитель регионального филиала Всероссийской ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» Анна Усатова передала коллективу награды и поздравления от директора Дома творчества Андрея Рыжова.
Напомним, что с 27 мая возобновляются традиционные воскресные концерты духового оркестра в Тихвине, где музыканты ждут не только тихвинцев, но и гостей города на фестивальной площадке парка «Эрувиль Сен-Клер» с 17 до 18 часов.