В Тихвине аплодировали Народному духовому оркестру

Концерт коллектива Детской школы искусств, который посвятили 20-летию присвоения ему звания «Народный», состоялся 20 мая на сцене Дворца культуры им. Н. А. Римского-Корсакова.

Духовой оркестр знают и любят не только в Тихвине, но и далеко за его пределами. Коллектив — участник районных, областных и всероссийских мероприятий, а 9 Мая он неизменно сопровождает шествие «Бессмертного полка» в городе.

В юбилейном концерте приняли участие 64 музыканта из Тихвина, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Петрозаводска. В их числе нынешние учащиеся и преподаватели ДШИ, выпускники разных лет, взрослые любители музыки.

Ведущий методист по оркестровому жанру Дома народного творчества Ленинградской области и руководитель регионального филиала Всероссийской ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» Анна Усатова передала коллективу награды и поздравления от директора Дома творчества Андрея Рыжова.

Напомним, что с 27 мая возобновляются традиционные воскресные концерты духового оркестра в Тихвине, где музыканты ждут не только тихвинцев, но и гостей города на фестивальной площадке парка «Эрувиль Сен-Клер» с 17 до 18 часов.