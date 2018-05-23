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Детская библиотека вынуждена соседствовать с пивным магазином в Красноярске
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Детская библиотека вынуждена соседствовать с пивным магазином в Красноярске 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Не очень приятное соседство образовалось в одном из районов Красноярска. С недавнего времени в одном здании находятся пивной магазин и детская библиотека, сообщило ИА «НГС Новости».
Информагентству об этом рассказала библиотекарь. По словам женщины, нетрезвые посетители соседнего заведения очень часто путают двери.
«Нам не нравится это соседство. Мало того, что мусору от них много вокруг начинает скапливаться, так еще и периодически пьяные физиономии заходят по ошибке к нам в библиотеку», — сетовала сотрудница читального зала.
Несмотря на все это, говорит женщина, местным жителям расположение пивной очень даже понравилось: причиной тому стало ее открытие, во время которого пиво наливали всем бесплатно. Раньше на этом месте был детский центр, позже — продуктовый магазин. Сейчас работники библиотеки пытаются добиться какой-то реакции от местных властей. В этом вопросе они готовы дойти до Минкульта.
Красноярский школьник сдал в городскую библиотеку почти 200 килограммов макулатуры для ее дальнейшей переработки.
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