Во Франции запущен проект Pass Culture, призванный привлечь молодежь в культурные центры 

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен дала старт тестовой фазе запуска мобильного приложения Pass Culture, призванного помочь молодежи посещать культурные центры и знакомиться с культурным наследием. Как заявила министр во время своего выступления в Национальном театре Страсбурга: «Мы делаем важный шаг… первая версия приложения открыта для первой группы молодых людей». В тестовых испытаниях примут участие 400 молодых людей из департаментов Нижний Рейн, Эро, Сен-Сен-Дени и Гвиана, которые будут «проверять возможности» и «предлагать точечные улучшения». Второй этап внедрения проекта, который является частью программы президента Макрона, намечен на сентябрь 2018 года, когда в проекте примут участие 10 тыс. молодых людей. В мобильном приложении Pass Culture перечислены геолокализованные культурные рекомендации, при этом в финальной версии приложения участникам будет зачисляться по €500, чтобы они могли посещать мероприятия (концерты, кинопоказы, спектакли, курсы). Ожидается, что общий бюджет проекта составит около €400 млн При этом еще предстоит определить долю, выделяемую государством, и вклад других участников проекта (кинотеатров, музеев и др.).
Источник: Le Point