Ещё
Во Франции запущен проект Pass Culture, призванный привлечь молодежь в культурные центры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Во Франции запущен проект Pass Culture, призванный привлечь молодежь в культурные центры 

АртГид 25 минут назад
Фото: АртГид
Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен дала старт тестовой фазе запуска мобильного приложения Pass Culture, призванного помочь молодежи посещать культурные центры и знакомиться с культурным наследием. Как заявила министр во время своего выступления в Национальном театре Страсбурга: «Мы делаем важный шаг… первая версия приложения открыта для первой группы молодых людей». В тестовых испытаниях примут участие 400 молодых людей из департаментов Нижний Рейн, Эро, Сен-Сен-Дени и Гвиана, которые будут «проверять возможности» и «предлагать точечные улучшения». Второй этап внедрения проекта, который является частью программы президента Макрона, намечен на сентябрь 2018 года, когда в проекте примут участие 10 тыс. молодых людей. В мобильном приложении Pass Culture перечислены геолокализованные культурные рекомендации, при этом в финальной версии приложения участникам будет зачисляться по €500, чтобы они могли посещать мероприятия (концерты, кинопоказы, спектакли, курсы). Ожидается, что общий бюджет проекта составит около €400 млн При этом еще предстоит определить долю, выделяемую государством, и вклад других участников проекта (кинотеатров, музеев и др.).
Источник: Le Point
АртГид: последние новости
Книжная полка Брехта Эванса Музей Мунка в Осло открыл бесплатный онлайн-архив графики художника Выставку «Казимир Малевич. Не только “Черный квадрат”» посетило более 75 тыс. человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева123
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение