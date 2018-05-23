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Волонтеры-медики познакомились с технологиями оказания паллиативной помощи
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Волонтеры-медики познакомились с технологиями оказания паллиативной помощи 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Волонтеры-медики Свердловской области стали участниками третьего межрегионального семинара «Стратегии сопровождения детей, нуждающихся в длительной респираторной поддержке в домашних условиях», в рамках которого познакомились с новыми технологиями оказания паллиативной помощи. Об этом сообщается на сайте движения.
На базе перинатального центра ОДКБ №1 собрались медики, родители пациентов, представители волонтерских объединений, чтобы подвести итоги пилотного проекта «ИВЛ в домашних условиях», который с 2016 года реализует фонд «Линия жизни» совместно с Минздравом РФ.
"Волонтеры-медики Свердловского областного медицинского колледжа помогли обеспечить логистику гостей, встречу и регистрацию участников семинара, но самое главное — получили возможность услышать об инновационных технологиях, применяемых для пациентов, находящихся на паллиативном сопровождении", — отметил региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Свердловской области Павел Чигвинцев.
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