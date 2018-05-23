Ещё
Нижегородцы 24 мая споют хором на площади Маркина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Нижегородцы 24 мая споют хором на площади Маркина 

Нижегородская правда 21 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииНижегородцы 24 мая споют хором на площади МаркинаВ Нижнем Новгороде 24 мая состоится празднование Дня славянской письменности и культуры. Основной идеей праздника в 2018 году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. Исполнение песен хором — своеобразный символ объединения людей разных поколений, символ исторического единства культуры и русского языка.
Концерт состоится 24 мая в 13:00 в сквере на пл. Маркина г. Нижнего Новгорода с участием хоровых коллективов детских школ искусств — №№ 3,8,9, хоровой школы «Жаворонок» и профессионального коллектива — камерного хора «Нижний Новгород» — всего около 300 исполнителей. Художественный руководитель концерта — лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Стольников.
В праздничном концерте, организованном министерством культуры Нижегородской области, прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов.
В прошлом году состоялось прямое включение из Нижнего Новгорода песни «Течет река Волга» М. Фрадкина на стихи М. Ошанина и она прозвучала в исполнении нижегородцев на всю страну. В этом году прямые включения песен пройдут из Сербии и Болгарии.
На праздник приглашаются все желающие. Зрители смогут исполнить вместе с хоровыми коллективами и солистами популярные песни.
День славянской письменности и культуры в России впервые на государственном уровне был отмечен в 1863 году в связи с 1000-летием создания Кириллом и Мефодием славянской азбуки, положившей начало нашей грамматике и литературному языку.
Справка: В 2010 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации День славянской письменности и культуры ежегодно празднуется 24 мая.
С 2013 года центральным мероприятием праздника стал большой хоровойконцерт, который прошел в Москве. С 2014 года такие концерты проходит во всех регионах России от Владивостока до Калининграда. Исполнение песен хором стало своеобразным символом народного единства, объединения людей разных поколений.
(0+)
Нижегородская правда: последние новости
22, 23, 24 мая Состоится благотворительная акция по сбору средств онкобольным детям в ресторанах Нижнего Новгорода Банк России показал нижегородцам, как он выглядит изнутри Загадка для Шерлока Хомса. Разыскивается Андрейка с фотографии 1980 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева123
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение