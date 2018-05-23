Нижегородцы 24 мая споют хором на площади Маркина

фото из архива редакцииНижегородцы 24 мая споют хором на площади МаркинаВ Нижнем Новгороде 24 мая состоится празднование Дня славянской письменности и культуры. Основной идеей праздника в 2018 году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. Исполнение песен хором — своеобразный символ объединения людей разных поколений, символ исторического единства культуры и русского языка.

Концерт состоится 24 мая в 13:00 в сквере на пл. Маркина г. Нижнего Новгорода с участием хоровых коллективов детских школ искусств — №№ 3,8,9, хоровой школы «Жаворонок» и профессионального коллектива — камерного хора «Нижний Новгород» — всего около 300 исполнителей. Художественный руководитель концерта — лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Стольников.

В праздничном концерте, организованном министерством культуры Нижегородской области, прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов.

В прошлом году состоялось прямое включение из Нижнего Новгорода песни «Течет река Волга» М. Фрадкина на стихи М. Ошанина и она прозвучала в исполнении нижегородцев на всю страну. В этом году прямые включения песен пройдут из Сербии и Болгарии.

На праздник приглашаются все желающие. Зрители смогут исполнить вместе с хоровыми коллективами и солистами популярные песни.

День славянской письменности и культуры в России впервые на государственном уровне был отмечен в 1863 году в связи с 1000-летием создания Кириллом и Мефодием славянской азбуки, положившей начало нашей грамматике и литературному языку.

Справка: В 2010 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации День славянской письменности и культуры ежегодно празднуется 24 мая.

С 2013 года центральным мероприятием праздника стал большой хоровойконцерт, который прошел в Москве. С 2014 года такие концерты проходит во всех регионах России от Владивостока до Калининграда. Исполнение песен хором стало своеобразным символом народного единства, объединения людей разных поколений.

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