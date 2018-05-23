В чем курские архитекторы хуже уборщиц

Архитектор — профессия романтичная, но далеко не самая престижная, если речь идет о регионах. В Курске большинство молодых специалистов уходят из этой области в смежные сферы, более востребованные и прибыльные. Анастасия Конарева в 2009 году поступила на художественно-графический факультет КГУ по специальности «Архитектор». В 2015-м Анастасия закончила обучение с красным дипломом и устроилась на работу в ОБУ «Курскгражданпроект».

— К сожалению, сейчас позволить себе там работать — слишком большая роскошь для молодого специалиста, который рассчитывает на достойную оплату труда, — вспоминает Анастасия. — К слову, профессия уборщиков гораздо выше оплачивается. Престиж архитектора сегодня в нашем городе — ниже некуда. Многие наши знакомые, одногруппники, получившие архитектурное образование, ушли совсем в другую сферу. И их вполне можно понять.

Довольно скоро у Анастасии сложилось впечатление, что такие регионы, как Курск, в молодых архитекторах не нуждаются вовсе. В нашем городе нет механизмов, с помощью которых специалисты могли бы представить свои проекты градоначальникам напрямую, а ведь они могли бы преобразить Курск. В качестве примера Анастасия приводит исторический центр: ключевая для города территория просто обнесена забором и никак не благоустроена, вокруг Знаменского собора расположены корпуса завода. — У нас на руках есть проект реновации и благоустройства центральной части Курска — чертежи, визуализации и различные варианты развития территории, — объясняет она. — К сожалению, у местных властей нет ни малейшего интереса к нашим трудам.

Работа в бюджетной организации не принесла Анастасии ни денег, ни творческой самореализации. Она ушла с должности в «Курскгражданпроекте» и вместе со своей сестрой-двойняшкой Ксенией и ее мужем Александром Деевым , также архитекторами, создала творческое объединение. К ним присоединился муж Анастасии Владислав Конарев, который занимается дизайном интерьеров. Молодые люди постоянно находились в поиске интересных частных заказов и принимали участие в разных конкурсах.

— Мы стали победителями Открытого национального архитектурного конкурса на разработку концепций благоустройства общественных пространств, проводимом Министерством Строительства РФ совместно с конструкторским бюро «Стрелка», предложив концепцию реконструкции Нижнего парка в Липецке, — вспоминает Анастасия. — Наш проект реконструкции здания бани в Тюмени под творческую арт-резиденцию в рамках Всероссийского конкурса «Архитектурный образ России» занял второе место и принес нам благодарности Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ за личный вклад в возрождение и сохранение культурного наследия страны. Надо сказать, что эти достижения никак не изменили положения молодых людей в родном Курске, зато привели к тому, что один из лучших современных архитекторов мирового уровня Сергей Чобан обратил внимание на их творческое портфолио.

Незамеченный триумф

В 2017 году Анастасия в составе своего творческого объединения приняла участие в Первой Российской молодежной архитектурной биеннале в числе 377 участников из 11 стран. Им нужно было создать проект комфортного и многофункционального городского квартала.

— Ключевой задачей нашего проекта стал принцип «Двор для людей, а не для машин», — объясняет Анастасия. — Мы представляем себе двор не как место сбора мусора и размещения машин, а как основу городской жизни. Спроектированный нами квартал удобен не только для проживания, но и для работы, отдыха. Мансарды и эксплуатируемые кровли домов используются здесь в качестве коммьюнити-пространств для соседского общения, встреч, занятий спортом. Проект оказался настолько удачным, что жюри биеннале, в составе которого были специалисты с мировым именем из Дании, Германии, Великобритании, обратило на него внимание. В результате молодые архитекторы из Курска попали в число 30 финалистов. Каково же было их разочарование, когда в родном городе это достижение осталось практически незамеченным.

— Для многих участников из других городов именно биеннале стало успешным стартом, — поясняет Анастасия, — Их заметили местные власти, привлекли к сотрудничеству, дали заказы. Это доказало, что на данном этапе нашего становления в профессии покорять новые архитектурные вершины возможно лишь за пределами малой родины.

Биеннале не изменило жизнь Анастасии и ее коллег, но поменяло их самих. Коллектив перебрался в Москву и продолжил поиск новых решений и участие в конкурсах.

Пообещали и забыли

Однако на этом история с биеннале не закончилась. Этой весной работы финалистов были представлены на выставке, проходившей в московском Медиацентре, расположенном в парке Зарядье. В ее рамках молодые архитекторы 14 апреля встретились с министром строительства и ЖКХ РФ М. А. Менем. Анастасия вспоминает:

— С подачи организатора биеннале Натальи Фишман те проблемы, с которыми сталкиваются курские архитекторы, были озвучены мною лично Михаилу Александровичу, его заместителю Н. Е. Стасишину и Сергею Чобану. В качестве яркого примера я привела размер зарплаты в ОБУ, что вызвало неподдельный интерес министра к нашему городу. Он обещал провести проверку и направить людей для решения описанных текущих проблем. И так удачно совпало, что 16 апреля был запланирован рабочий визит в Курск еще одного замминистра строительства, А. В. Чибиса, которому Мень обещал передать суть проблемы. Это могло бы помочь изменить «трагическую», по выражению Натальи Фишман, ситуацию, когда молодые и талантливые специалисты вынуждены покидать свои регионы в поисках достойной работы и жизни. Конечно, молодые люди понимали, что после этого им вряд ли предложат вернуться в Курск на какую-то хорошую должность. Сама Анастасия написала в соцсети: «… мне, похоже, въезд в Курск теперь закрыт». Критику не любит никто, поэтому ее опасения вполне объяснимы. Однако, как оказалось, в ОБУ «Курскгражданпроект» по сей день не знают об этом диалоге молодых архитекторов с Менем. Не было никаких проверок, не изменилось абсолютно ничего.

В ОБУ признают — уровень зарплат здесь действительно невысокий, так как бюджетная организация не может конкурировать по стоимости заказов с частными фирмами. При этом текучки кадров здесь нет, работают молодые специалисты, которых такая оплата труда устраивает. Анастасия не теряет надежды, что перемены в Курске произойдут, но пока этого не случилось, возвращаться обратно для нее нет никакого смысла.

По материалам MediaSity.