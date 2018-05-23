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РЕН ТВ покажет все сезоны «Игры престолов» и проведет фестивали в пяти городах
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РЕН ТВ покажет все сезоны «Игры престолов» и проведет фестивали в пяти городах 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Телеканал РЕН ТВ покажет все семь сезонов сериала «Игра престолов» и проведет одноименные фестивали в пяти российских городах, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.
"2 июня РЕН ТВ проведет самую масштабную внеэфирную акцию в истории российского телевидения — фестивали «Игра престолов» одновременно в пяти городах России, — отметили в пресс-службе. — Таким образом телеканал поддержит показ семи сезонов сериала".
Тематические фестивали пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске и Перми. Поклонники сериала в Москве смогут посетить воссозданный образ королевства в парке Победы на Поклонной горе. Гостей ждут не только десятки тематических развлечений, но и подарки. Фестиваль не обойдется без Железного трона, «занять» который смогут все желающие.
Посетители смогут познакомиться и сфотографироваться с двойниками героев сериала. Главным событием каждого фестиваля станет выступление рок-звезд. Гостей ждут бесплатные концерты групп «Любэ», «КняZz», «Ария», «Мельница» и Вячеслава Бутусова.
Начиная с 3 июня по воскресеньям телеканал устроит показ всех семи сезонов сериала.
Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Последний восьмой сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году.
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