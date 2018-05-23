Филиал «Солнечный» провёл творческие занятия для инвалидов

В центре социальной реабилитации инвалидов филиала «Солнечный» 16 мая состоялся анти-мастер-класс «Чудесная глина». В ходе мероприятия его гости занимались лепкой из глины на произвольную тему. Главной целью занятия было развитие мелкой моторики, профилактика малоподвижности мелких суставов рук, развитие памяти и концентрации внимания.

Кроме того, 22 мая прошло ещё одно творческое занятие с теми же целями. На этот раз для него были использованы так называемые «раскраски анти-стресс». Сотрудники центра предложили своим посетителям рассмотреть и раскрасить разными цветами отдельные мелкие детали, которые в конечном итоге превращались в целостную картинку.

По словам участников мероприятий, они оказались очень увлекательными и интересными, каждый смог получить удовольствие от творческого процесса.