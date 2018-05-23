Интересное времяпровождение новогиреевцам летом будет обеспечено

Досуговые центры района Новогиреево постараются разнообразить городской отдых жителей, которые не смогут в летнее время выехать на море или реку.

Но зато они будут иметь возможность посетить спортивные и культурно-массовые мероприятия. На летний период на территории района их запланировано десять.

Те, кто любят спорт смогут принять участие в соревнованиях по волейболу, киберспорту, бадминтону. Они будут проходить на открытых площадках района в придворовых территориях. Также состязания организуют на более крупных площадках, как, например, сквер «Русские узоры», Афганский сквер и др.

Кстати, спортивные мероприятия рассчитаны не только на молодое поколение, но и на людей более старшего возраста. Для них будут проводить занятия по скандинавской ходьбе, фитнес-зарядки, турниры по городкам.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать всей семьей в «Весёлой эстафете». А самые маленькие попробуют свои силы в велогонках. Хорошее настроение и памятные сувениры участникам мероприятий будут обеспечены.