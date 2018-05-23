Именинников среди салехардцев разыскивают по сетям

Важное условие: день рождения житель окружной столицы должен отмечать 1 июня, а возраст разыскиваемых — от одного года до 12 лет.

В объявлении в соцсетях обещают поздравить и подарить подарок на празднике «Детство — чудесная страна!», посвященном Дню защиты детей.

Спустя час призыв заявить о подходящих по всем параметрам детях просочился в чаты разнообразных месенджеров.

— Нам уже позвонили семь человек! Поздравлять ребятишек, родившихся в этот день, будем уже в третий раз, причем обязательно посетим перинатальных центр и вручим символические подарки новорожденным и их мамам, — рассказала «Красному Северу» Надежда Нестеренко, начальник инновационно-методического отдела центральной библиотеки «Информационный центр». — Подарки, с учетом возрастов, предоставили спонсоры — предприниматели города, мы их обязательно пригласим участвовать в праздничной программе в МРК «Полярис».

Праздник для детей, организованный централизованной библиотечной системой окружной столицы, обещает стать ярким, веселым и познавательным событием. Интересно будет всем!

Заявить о своем имениннике можно до 29 мая включительно по электронному адресу biblsal@yandex.ru с пометкой «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» или по телефону 3-13-94