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Летом 2018 года во Владивостоке продолжатся занятия оздоровительной гимнастикой цигун для старшего поколения
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Летом 2018 года во Владивостоке продолжатся занятия оздоровительной гимнастикой цигун для старшего поколения 

Prim.News 1 час назад
Занятия будут проходить по утрам.
В июне 2018 года во Владивостоке продолжатся бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой цигун для старшего поколения на двух дополнительных площадках.
Занятия будут проходить на стадионе МБОУ СОШ №56 по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 27а. Расписание: каждые вторник и четверг, с 09:00 до 10:00.
В Советском районе занятия будут проходить на аллее Дениса Давыдова, расположенного на перекрёстке ул. Русская и Давыдова. Занятия будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 11:00.
«Это прекрасная возможность поправить здоровье на свежем воздухе и обрести новый круг общения! Приходите на занятия, передайте информацию своим родным! Регистрация не требуется. Форма одежды — удобная», — отмечают организаторы.
Благотворительный проект реализуется межрегиональным общественным движением «Долголетие» при поддержке администрации города Владивостока и ООО ПРО «Деловая Россия».
Подробнее: Тел. +7 (950) 286 43 83, mail: wo3364006@gmail.com, https://www.dolgoletye.org/vl.
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