Летом 2018 года во Владивостоке продолжатся занятия оздоровительной гимнастикой цигун для старшего поколения

Занятия будут проходить по утрам.

В июне 2018 года во Владивостоке продолжатся бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой цигун для старшего поколения на двух дополнительных площадках.

Занятия будут проходить на стадионе МБОУ СОШ №56 по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 27а. Расписание: каждые вторник и четверг, с 09:00 до 10:00.

В Советском районе занятия будут проходить на аллее Дениса Давыдова, расположенного на перекрёстке ул. Русская и Давыдова. Занятия будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 11:00.

«Это прекрасная возможность поправить здоровье на свежем воздухе и обрести новый круг общения! Приходите на занятия, передайте информацию своим родным! Регистрация не требуется. Форма одежды — удобная», — отмечают организаторы.

Благотворительный проект реализуется межрегиональным общественным движением «Долголетие» при поддержке администрации города Владивостока и ООО ПРО « Деловая Россия ».

Подробнее: Тел. +7 (950) 286 43 83, mail: wo3364006@gmail.com, https://www.dolgoletye.org/vl.