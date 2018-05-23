Сокровища каморки папы Карло

Радушный прием устроили в Музее-квартире А. К. Толстого в рамках программы «Ночь музеев». Разнообразные мероприятия заинтересовали и детей, и взрослых. Многие гости приходили в музей всей семьей и оставались в нем на весь вечер. Оживление началось задолго до открытия дверей. На театральное представление «Жизнь до метра» съезжались юные артисты и зрители. Хорошее начало — залог успеха. Места в зале заняли очень быстро, что неудивительно: детский театр «Отражение» —долгожданный гость. Его в Музее А. Толстого знают и любят. О выступлении коллектива речь пойдет отдельно, а пока мы окунемся в атмосферу Музея-квартиры Алексея Толстого и узнаем, что еще привлекло посетителей в доме на Спиридоновке. Фото: melanyja.livejournal.com Сам Музей Алексея Толстого открылся сравнительно недавно, в 1987 году. До 1982 года в нем жила последняя жена знаменитого писателя Людмила Ильинична Толстая. Благодаря ей и сохранились многие подлинные вещи писателя, которыми не только пользовался, но и коллекционировал Алексей Николаевич. В этом доме очень много удивительных вещей: старинная мебель, картины известных русских и западноевропейских художников, предметы быта, посуда, зеркала, статуэтки прошлых веков… Всего и не перечислишь. Не каждый музей имеет такие раритеты. Алексей Николаевич не только трепетно собирал, выискивая их в Москве и в Ленинграде, но и реставрировал приобретенные вещи. А камин в своем доме он сделал своими руками. В Музее-квартире Алексея Толстого сохранился кабинет с четырьмя столами, за которыми работал писатель, креслами и диванами со своей историей, уходящей в далекое прошлое; гостиная, где собирались многочисленные гости писателя; зал с роялем, в который после обильной трапезы перебирались друзья Алексея Николаевича (ныне рояль находится в соседнем зале, бывшей спальне писателя). Фото: siriustour.ru После спектакля и экскурсии всех желающих пригласили на чай с печеньями, сушками и ирисками «Золотой ключик»в кинокафе, где можно было посмотреть «Формулу любви» и другие видеоролики о музее-квартире. А тех, кто захотел принять участие в квесте, вскоре пригласили на игру.

Дина Анатольевна Федина — специалист по организации мероприятий и большой любитель квестов, приготовила (совместно с другими сотрудниками музея) различные задания для гостей. Квест посвятили одному из любимых героев писателя — Петру Первому! В музее очень много вещей петровских времен, тем или иным образом связанных с великим царем. На игру пришли юноши и девушки. Всех разделили на две команды «семеновцев»и «преображенцев», и «бой»начался. За каждый правильный ответ команда получала ириску «Золотой ключик». Задания были полезными и занимательными. С перевесом всего в одну конфетку победила команда «семеновцев». Командиру команды вручили приз: большой золотой ключик. Фото: ТАСС /Фёдор Савинцев

Вечер в доме Алексея Николаевича Толстого пролетел быстро. Все остались довольны. Гостеприимность бывшего хозяина передалась и работникам музея, приятно было осознавать эту преемственность. Когда я уходила из музея, то обратила внимание на золотой ключик, висящий при входе в музей. Оказалось, его можно приобрести «На удачу», что я и сделала, уйдя из «каморки папы Карло»в хорошем расположении духа.