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Дошколята осознали различия города и села
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Дошколята осознали различия города и села 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В средней группе «Светлячки» Дошкольного отделения №1 прошло занятие по рисованию на тему «Город и село». Это занятие было призвано сформировать у детей целостную картину окружающего мира.
Наблюдения дошкольников за окружающим миром брала на заметку воспитатель Маргарита Петровна Ермолина, которая и предложила ребятам для рисования городскую и сельскую тематику.
Дети закрепили свое представление о различиях города и села, а также выработали умение рисовать различные геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг. Также в ходе выполнения работ ребята научились рисовать городские и сельские дома.
Заданная тема ребятам очень понравилась. Они тщательно вырисовывали мелкие детали для воссоздания целостности образа городского и сельского пейзажа.
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