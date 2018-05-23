Дошколята осознали различия города и села

В средней группе «Светлячки» Дошкольного отделения №1 прошло занятие по рисованию на тему «Город и село». Это занятие было призвано сформировать у детей целостную картину окружающего мира.

Наблюдения дошкольников за окружающим миром брала на заметку воспитатель Маргарита Петровна Ермолина, которая и предложила ребятам для рисования городскую и сельскую тематику.

Дети закрепили свое представление о различиях города и села, а также выработали умение рисовать различные геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг. Также в ходе выполнения работ ребята научились рисовать городские и сельские дома.

Заданная тема ребятам очень понравилась. Они тщательно вырисовывали мелкие детали для воссоздания целостности образа городского и сельского пейзажа.