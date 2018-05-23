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Во Владивостоке судьбу крупного земельного участка у Театра имени Горького обсудят на публичных слушаниях
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Во Владивостоке судьбу крупного земельного участка у Театра имени Горького обсудят на публичных слушаниях 

Prim.News 1 час назад
Его площадь составляет почти 6000 кв. м.
Администрация города Владивостока уведомляет о возможном проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Ранее департамент земельных и имущественных отношений Приморского края запросил предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5886 кв. м, расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Светланская д. 49 (Приморский краевой академический драматический театр имени Максима Горького).
Судя по информации из публичной кадастровой карты, речь идет об участке под номером 25:28:010007:254 (примыкает к участку театра). Разрешенное использование — для объектов общественно-делового значения, по документу — административные здания, предусмотренные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления. Кадастровая стоимость составляет около 102,2 млн рублей.
Дата, время и место проведения собрания жителей Владивостокского городского округа будут указаны в постановлении о назначении публичных слушаний, опубликованном в средствах массовой информации и размещенном на официальном сайте администрации города Владивостока.
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