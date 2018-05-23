В Псебай, где жестоко убили многодетную мать, направили центральный аппарат МВД 

Комиссия проведёт служебную проверку местных полицейских. Кроме того, специалисты изучат все материалы по профилактической работе с подростками. Ведь в убийстве матери пятерых детей подозревают 16-летнего местного жителя и его двадцатилетнего приятеля. Через несколько дней после трагедия в поселке начались народные волнения. Селяне потребовали от властей расследовать дело и наказать виновных, которые, по мнению жителей, чувствуют себя безнаказанными благодаря покровительству полиции. Кроме того, они уверены, что преступление, совершенное с особой жестокостью, не могли совершить двое людей. Преступников было больше. На фоне этих событий глава поселения ушел в отставку.