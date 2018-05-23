Власти поселка на Кубани помогут семье убитой многодетной матери

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости . Власти поселка Псебай Краснодарского края, где произошло резонансное убийство матери пятерых детей, окажут всю необходимую помощь семье, сообщил РИА Новости и.о. главы Псебайского городского поселения Алексей Букин.

"Вся семья сейчас у нас на контроле. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сегодня мы разговаривали с отцом… Дети сейчас с ним, также им помогают бабушки и другие родственники, вокруг них есть и посторонние, но неравнодушные люди, готовые помочь", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ситуацию также контролирует управление соцзащиты.

Ранее сообщалось, что СУСК РФ по краю предъявил двум молодым людям обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Убийство матери пятерых детей вызвало общественный резонанс. Глава поселка Псебай в понедельник написал заявление об отставке по собственному желанию. Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СК РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по горячим следам установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, он был задержан. Как отмечал СК, спустя несколько дней также был установлен и задержан его 20-летний соучастник. По данным следствия, вечером 13 мая текущего года молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртное в кафе поселка Псебай. Там также проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний обвиняемый был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди предложили проводить ее. По дороге, по данным следствия, подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Оба обвиняемых находятся под стражей.