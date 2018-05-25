1 июня в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних

К Международному дню защиты детей во всех муниципалитетах края состоится акция «Ты нужен Кубани»

1 июня в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних.

К Международному дню защиты детей во всех муниципалитетах края состоится акция «Ты нужен Кубани».

На ярмарках будут представлены вакансии для подростков, которые хотят поработать во время летних каникул: их ждут школы, парки, дома культуры, объекты ЖКХ.

«Школьники смогут получить информацию о рынке труда Кубани, популярных профессиях и своих трудовых правах, поучаствовать в профориентационных играх и викторинах, посетить мастер-классы, пройти тестирование с целью подбора подходящей сферы деятельности», — пояснили в региональном министерстве труда и социального развития.

В Краснодаре 1 июня состоится самая крупная ярмарка по адресу: ул. Орджоникидзе, 75, с 10.00 до 13.00.

В 2017 году в такой акции приняли участие 10 тысяч несовершеннолетних, 480 работодателей края представили более 8,4 тыс. вакансий. По итогам акции половина ребят были направлены к работодателям для дальнейшего трудоустройства.

График проведения ярмарок размещен на сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.