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1 июня в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних
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1 июня в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних 

АиФ-Кубань 41 минуту назад
Фото: АиФ-Кубань
К Международному дню защиты детей во всех муниципалитетах края состоится акция «Ты нужен Кубани»
1 июня в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних.
К Международному дню защиты детей во всех муниципалитетах края состоится акция «Ты нужен Кубани».
На ярмарках будут представлены вакансии для подростков, которые хотят поработать во время летних каникул: их ждут школы, парки, дома культуры, объекты ЖКХ.
«Школьники смогут получить информацию о рынке труда Кубани, популярных профессиях и своих трудовых правах, поучаствовать в профориентационных играх и викторинах, посетить мастер-классы, пройти тестирование с целью подбора подходящей сферы деятельности», — пояснили в региональном министерстве труда и социального развития.
В Краснодаре 1 июня состоится самая крупная ярмарка по адресу: ул. Орджоникидзе, 75, с 10.00 до 13.00.
В 2017 году в такой акции приняли участие 10 тысяч несовершеннолетних, 480 работодателей края представили более 8,4 тыс. вакансий. По итогам акции половина ребят были направлены к работодателям для дальнейшего трудоустройства.
График проведения ярмарок размещен на сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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