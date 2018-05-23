«Регенерирующий дегенерат»: комиксы о Дэдпуле, которые стоит прочитать

На случай, если после просмотра кино захотелось ещё.

Киноадаптация «Дэдпула» отлично передаёт главную суть оригинальных комиксов: юмор, безумие и пренебрежение всеми традициями супергероики. Уэйд Уилсон на экранах практически не отличается от своей версии на бумаге.

Поэтому тех, кто познакомился с персонажем лишь в фильмах, комиксы не должны оттолкнуть — они такие же забавные, безумные и «мясные». Рассказываем о самых интересных, на наш взгляд, сериях про Дэдпула.

В 2008 году Marvel провела глобальный кроссовер под названием «Секретное вторжение». В нём описываются события, во время которых инопланетная раса скруллов — существ, способных менять свою внешность — захватила Землю.

Помимо основной серии, растянувшейся на восемь выпусков, события дополнительно раскрывались в сольниках отдельных персонажей. Так, второй том комиксов, посвящённый похождениям Дэдпула, начался именно с вторжения скруллов.

В этой линейке Дэдпул умудряется попасть на один из кораблей инопланетян и натворить там немало дел. Дошло до того, что скруллы, используя Дэдпула, создали на его основе неубиваемых суперсолдат — и обернулось для них это предсказуемо плохо.

«Дэдпул: Секретное вторжение» — это по-хорошему глупый и смешной комикс, который не успевает надоесть. События на корабле происходят всего три выпуска.

Одна из главных и любимых фанатами Дэдпула арок. В отличие от всех остальных в этом списке, она затянулась надолго: в серии пятьдесят номеров.

Это история про то, как притягиваются две противоположности. Прибывший из будущего Кейбл знает, во что может превратиться мир, и пытается предотвратить катастрофические события. Корыстного и циничного Дэдпула же помогать мутанту вынудили обстоятельства. Бывшая вражда (появление Дэдпула в комиксах связано с покушением на Кейбла) быстро перетекает в настоящую дружбу, хоть и слегка странную.

В ходе одного из происшествий ДНК Кейбла и Уэйда смешались. Это привело к тому, что телепортироваться (как во времени, так и в пространстве) они могли лишь вместе

Вместе напарники спасли мир от фанатиков, намеревавшихся окрасить всех людей в синий цвет, приняли участие в сражениях против нацистов вместе с молодыми Стивом Роджерсом и Баки, а также побывали в центре событий «Гражданской войны». За четыре года публикации дуэт где только не появлялся.

Кейбл многим обязан этой серии. Тогда, в 2003 году, популярность персонажа почти сошла на нет, зато после окончания «Кейбла и Дэдпула» Marvel решила продолжить публикацию его сольника.

Неудивительно, что Кейбл играет одну из центральных ролей в сиквеле киноадаптации: их с Дэдпулом просто невозможно представить друг без друга. И в будущих фильмах, похоже, этот мотив получит своё развитие.

Вариация альтернативной реальности, где действие происходит во времена феодальной Японии. Серия состоит из пяти выпусков, каждый из которых посвящён одному персонажу: Росомахе, Халку, Карателю, Псайлок и Дэдпулу.

После битвы при Сэкигахаре все они стали ронинами — самураями без хозяев. Воины пытаются найти себя в новой Японии, обрести цель в жизни, которая пропала после проигранного сражения.

В «Пяти ронинах» Дэдпул не сохранил свой фирменный характер: юмор попросту не подходит мрачному настроению комикса. Ватари, изуродованный битвой, хочет убить даймё, феодала своей земли — но не помнит, почему именно.

С оригинальными комиксами «Пять ронинов» имеют мало общего: от персонажей остались лишь их характерные черты. Вокруг их суперспособностей ходят лишь мифы — открыто они не демонстрируются.

«Дурак» — так прозвали японского Дэдпула

С серией стоит ознакомиться хотя бы потому, что у Marvel не так много ответвлений, происходящих в прошлом. А ещё это одна из интереснейших вариаций Дэдпула в мультивселенной — хоть и уделили ей лишь один выпуск.

Линейка из трёх историй, посвящённых Дэдпулу из ещё одной альтернативной вселенной. В ней у Уэйда появилась ещё одна личность, убеждающая героя в том, что всех персонажей Marvel нужно убить.

Первая серия, «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel», заканчивается вполне закономерно — персонаж истребляет всех супергероев. Но на этом он не останавливается: с помощью специального устройства Дэдпул начинает путешествовать по другим вселенным, вычищая один мир за другим.

Впрочем, это начинает его утомлять: миров бесконечно много, а герои никак не кончаются. Поразмыслив, Дэдпул-истребитель приходит к выводу: для того, чтобы избавиться от всех персонажей, необходимо убить их классические архетипы. Так начинается следующая линейка — «Дэдпул уничтожает литературу».

В серии мало юмора, но это всё компенсируется абсурдом, происходящем на страницах комикса. Дэдпул посещает многие произведения мировой классики: от «Дон Кихота» и «Моби Дика» до «Двадцать тысяч лье под водой» и «Записок о Шерлоке Холмсе».

Наёмнику не удаётся осуществить свои планы в литературных вселенных, так что по возвращении в комиксы он собирает по всей мультивселенной команду из злых Дэдпулов. А противостоит ему в этом уже оригинальный Дэдпул во главе Корпуса Дэдпулов — команде всех тех вариаций персонажа, которые выступили против Дэдпула-истребителя. Третья и последняя серия называется «Дэдпул уничтожает Дэдпула».

Описывать здесь нечего: абсурд достигает своего пика

В 2012 году произошло глобальное переосмысление всех существующих серий издательства Marvel: многие линейки комиксов получили новых сценаристов и художников. В том числе и Дэдпул.

Новый том открывает битва с гигантским ящером в центре города

Первые шесть выпусков нового тома объединили в историю под названием «Мёртвые президенты». Один из дезертиров Щ. И. Т. А, огорчённый положением дел в Америке, решился воскресить всех бывших президентов страны с помощью магической книги. Однако мертвецы вышли из под контроля, и Щ. И. Т оказался вынужден заручиться помощью Дэдпула.

Смена авторов не навредила серии: продолжение вышло ничуть не хуже первых двух томов. Здесь сохраняется свойственные Дэдпулу юмор и безумие: в образе Мэрилин Монро наёмник расправляется с Кеннеди, на ринге нокаутирует Франклина и противостоит Рейгану на земной орбите.

У «Мёртвых президентов» приятный рисунок: над комиксом работал Тони Мур , ответственный за первые несколько томов «Ходячих мертвецов»

На данный момент в России официально издано уже более десятка комиксов про болтливого наёмника, поэтому сейчас приобщиться к истории персонажа не составит труда. К тому же, большинство комиксов из этого списка либо уже находятся на прилавках магазинов, либо готовятся к изданию.

А к тем, кто уже давно читает Дэдпула, вопрос: какие у вас любимые комиксы про него? Какие бы вы хотели увидеть в печати в России? Давайте обсудим.

#комиксы #дэдпул