Участники фестиваля «От винта!» представят свои изобретения на на HeliRussia-2018

Министерства образования и науки Российской Федерации. С 24 по 26 мая в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia представят свои инженерные проекты и макеты участники Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». Юные изобретатели принимают участие в главной вертолетной выставке страны третий год подряд. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

В этом году в экспозиции по промышленной профориентации «От винта!» продемонстрируют свои работы изобретатели в возрасте от 5 до 35 лет из Новосибирска, Копейска, Новочеркасска, станицы Ленинградской, Ейска, Подольска, Мурманска и Москвы. По наградному сертификату победителя Фестиваля участие в работе примут молодые инженеры из Болгарии и Украины — лидеры первого российско-болгарского фестиваля «От винта!», который состоялся в апреле в Софии.

Экспозиция фестиваля «От винта!» начнет свою работу с дефиле молодежной дизайнерской линии патриотической коллекции летной одежды «Крылья Родины» Анастасии Кауровой, посвященной 100-летию образования легендарной Красной армии и ставшей продолжением эксклюзивной линии одежды «Чкалов», производимой в МХПИ. Новые образы отражают все вехи становления боевой авиации от гражданской войны до наших дней.

На выставочном стенде «От винта!» будут представлены более 30 детских и молодежных проектов в авиации и вертолетостроении, такие как «Птера» — экскурсионный самолет для людей с ограниченными возможностями здоровья, радиоуправляемая модель Boeing-747, модель вертолета Ми-28н «Ночной охотник», Роботизированная модульная платформа, носитель БПЛА «Катод -7», истребитель 6-го поколения «Доминатор» и многое другое.

Посетителями стенда «От винта!» станут воспитанники детских домов Москвы и Подмосковья, учащиеся специализированных школ и участники творческих групп. Ребята смогут «полетать» на авиатренажере, посетить лекции от преподавателей лучших технических вузов страны — МГТУ им. Н. Э Баумана и МАИ , посмотрят фильмы телеканала «Наука» про вертолеты и мультикоптеры, примут участие в многочисленных мастер-классах, на которых с профессиональными менторами смогут самостоятельно собрать коптер и запустить его. Кроме того, юные посетители стенда будут «творить» с 3d-ручками, создавать беспилотники, станут участниками викторин и интерактивных игр на тему полетов и истории вертолетов, побывают на экскурсии по выставке.

В качестве почетных гостей экспозиции приглашены известные в своих областях люди: артисты, телеведущие, спортсмены, музыканты. Традиционно на HeliRussia с большим успехом проходят неформальные встречи юных изобретателей с лидерами вертолетной отрасли.