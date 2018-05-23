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Участники фестиваля «От винта!» представят свои изобретения на на HeliRussia-2018
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Участники фестиваля «От винта!» представят свои изобретения на на HeliRussia-2018 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 24 по 26 мая в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia представят свои инженерные проекты и макеты участники Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». Юные изобретатели принимают участие в главной вертолетной выставке страны третий год подряд. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации.
В этом году в экспозиции по промышленной профориентации «От винта!» продемонстрируют свои работы изобретатели в возрасте от 5 до 35 лет из Новосибирска, Копейска, Новочеркасска, станицы Ленинградской, Ейска, Подольска, Мурманска и Москвы. По наградному сертификату победителя Фестиваля участие в работе примут молодые инженеры из Болгарии и Украины — лидеры первого российско-болгарского фестиваля «От винта!», который состоялся в апреле в Софии.
Экспозиция фестиваля «От винта!» начнет свою работу с дефиле молодежной дизайнерской линии патриотической коллекции летной одежды «Крылья Родины» Анастасии Кауровой, посвященной 100-летию образования легендарной Красной армии и ставшей продолжением эксклюзивной линии одежды «Чкалов», производимой в МХПИ. Новые образы отражают все вехи становления боевой авиации от гражданской войны до наших дней.
На выставочном стенде «От винта!» будут представлены более 30 детских и молодежных проектов в авиации и вертолетостроении, такие как «Птера» — экскурсионный самолет для людей с ограниченными возможностями здоровья, радиоуправляемая модель Boeing-747, модель вертолета Ми-28н «Ночной охотник», Роботизированная модульная платформа, носитель БПЛА «Катод -7», истребитель 6-го поколения «Доминатор» и многое другое.
Посетителями стенда «От винта!» станут воспитанники детских домов Москвы и Подмосковья, учащиеся специализированных школ и участники творческих групп. Ребята смогут «полетать» на авиатренажере, посетить лекции от преподавателей лучших технических вузов страны — МГТУ им. Н. Э Баумана и МАИ, посмотрят фильмы телеканала «Наука» про вертолеты и мультикоптеры, примут участие в многочисленных мастер-классах, на которых с профессиональными менторами смогут самостоятельно собрать коптер и запустить его. Кроме того, юные посетители стенда будут «творить» с 3d-ручками, создавать беспилотники, станут участниками викторин и интерактивных игр на тему полетов и истории вертолетов, побывают на экскурсии по выставке.
В качестве почетных гостей экспозиции приглашены известные в своих областях люди: артисты, телеведущие, спортсмены, музыканты. Традиционно на HeliRussia с большим успехом проходят неформальные встречи юных изобретателей с лидерами вертолетной отрасли.
Партнерами Фестиваля выступают: Координационный совет Союза машиностроителей России, общественная организация «Офицеры России», АО «Вертолеты России», ОАК, «ОСК», ЦАГИ, АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“, ФГУП „Крыловский государственный научный центр“, а также ведущие вузы — МГУ, МАИ, МФТИ, МИФИ, МАДИ, СПбПУ, ЮУрГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МХПИ и многие другие.
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