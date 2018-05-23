Дочь Анны Банщиковой дебютировала в кино, когда ей было шесть месяцев

43-летняя Анна Банщикова не только актриса театра и кино, но и мама троих малышей. Своему супругу Всеволоду Шаханову она подарила сыновей: Михаила и Александра. А в марте прошлого года она родила дочь Марию. Ранее актриса признавалась, что боялась заводить еще одного ребенка, хоть и мечтала о девочке. Однако все получилось само собой. Недавно знаменитость похвасталась первыми успехами дочери в кино.

«В полгода Маша «сыграла» мальчика Юрочку в третьем сезоне сериала «Ищейка»», — призналась Анна. По сюжету ее героине нужно было взять на руки маленького мальчика, и режиссер предложил не искать ребенка, а взять на эту маленькую роль наследницу актрисы. Так как малышке нужно было пробыть на съемочной площадке всего около 15 минут, Банщикова согласилась. Десятилетний Миша и девятилетний Саша тоже успели дебютировать в кино.

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Они сыграли детей, которые живут в одном дворе с героиней Анны. По словам артистки, съемки проходили в Геленджике, и она вязала детей с собой на море. Они успели не только отдохнуть, провести время с бабушкой, но и сняться в сериале. «Я даже придумала заплатить им гонорар — из собственного кармана», — добавила Банщикова. Она договорилась с ассистентами, чтобы они помогли ей сделать документ, в котором ее сыновья расписались. По словам знаменитости, мальчики после этого ходили очень важные и даже купили на свой гонорар подарки маме и сестре, об этом актриса рассказала изданию «7 Дней»

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