ПроЭнергию собрала самых активных школьников в Центре Международной Торговли

В конце учебного года образовательная программа #Фортум #ПроЭнергию собрала самых активных школьников в Центре Международной Торговли (ЦМТ, #Челябинск). В финале встретились 400 ребят из Челябинска, Озёрска, Тюмени и Ульяновска.

Участников поделили на 12 команд. Их состав всегда смешанный: детям из разных классов, школ, городов предстояло объединиться и проявить свои лучшие качества, знания и умения. Им предстояло выполнить немало заданий: составить из подручных средств тематические модули, проявить смекалку в игре «Квизл», где на подготовку ответа отводится не более минуты, придумать социальную рекламу и много другое.

— На мероприятии было много занимательного, и это неудивительно, ведь программа «ПроЭнергию» действительно интересная, — говорит Бегали Якубжанов, педагог и тьютор МБОУ СОШ № 22 г. Озерска. — Я работаю с ней первый год, но очень хочется продолжить и в следующем, несмотря на её специфику и информационную насыщенность. Самое любопытное для меня — наблюдать за стараниями детей, здесь есть место для творчества и физиков и лириков. Первые получают ток из клубней картофеля и конструируют ветряки из лего, вторые снимают собственные видеоролики и придумывают экологичные агитплакаты!

Одна из самых важных составляющих финального мероприятия — защита семейных проектов. Работа проводилась совместно с родителями: вместе они конструировали макеты «умных домов», проводили расчеты экономии семейного бюджета до и после внедрения энергобережливого образа жизни, учились сортировке мусора, снимали видеофильмы.

— Сегодня я тоже в столице Южного Урала, чтобы поддержать сына с его выступлением, — говорит Жанна Назарова, мама Артёма, ученика школы № 2 Чердаклинского района Ульяновской области. — За последний год Ульяновская область с ветропарком «Фортум» стала флагманом «зелёной» энергетики, поэтому для нас появление проекта «ПроЭнергию» стало очередным поступательным шагом на пути к рациональному использованию ресурсов. Для меня очевидно, что мой сын, как и остальные дети курса, уже сейчас начинают жить с навыками энергосбережения. Эти простые правила они выбирают как норму своей жизни и объясняют взрослому поколению.

Завершилось мероприятие награждением участников и победителей грамотами и призами. С пустыми руками не ушел никто. Кульминацией праздника стало бумажное шоу, полученное из макулатуры Челябинских школьников. На вопрос детям, понравился ли такой финал, они отвечали: было круто!