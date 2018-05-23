Разбить «войну» и «гнев». Каратисты ломают доски со смыслом

Тамешивари (тамесивари, япон.) — это когда мастера боевых искусств и их ученики руками или ногами разбивают доски, бетонные блоки или глыбы льда. Редкое показательное выступление любой из многочисленных школ карате в любом городе нашей страны обходится без этого элемента.

Каждый раз это выглядит очень эффектно — очередная в щепки разлетевшаяся доска вызывает бурю оваций. Но зачем каратисты делают это? Наверное, не только ради шоу. Истинный смысл тамешивари «АиФ-НН» раскрыли президент школы единоборств «Красный Тигр» Ольга Торопова (мастер спорта международного класса, III дан кёкусинкан карате-до) и её ученики.

Чемпион мира по разбиванию досок

Есть ли в тамешивари спортивная составляющая? Или это исключительно демонстрация силы?

«Отдельные соревнования по тамешивари не проводятся, но этот раздел присутствует на международных турнирах по карате, — рассказывает Ольга Торопова. — Восемь или четверо участников финального турнира по кумите (боевой раздел в карате) соревнуются между собой в том числе и в тамешивари». А на международных стартах каратисты соперничают исключительно в разбивании досок. Интересно, что для этого используют только доски из хвойных пород дерева размером 200х300 мм и 25 мм в сечении. При этом каждый из участников должен продемонстрировать удар кулаком, ребром ладони, локтем и пяткой. Доски устанавливают на специальных блоках, и все удары наносят сверху вниз.

«В разделе тамешивари также разыгрываются медали, — рассказывает Ольга Торопова. — Среди нижегородских мастеров золото международных турниров неоднократно выигрывал Вадим Боронин (сейчас директор в «Красном Тигре». — Ред.), брал призы и другой наш земляк — Алексей Горохов».

Турниры по тамешивари проводятся только среди взрослых спортсменов (18+). Дело в том, что при равном результате (если в общей сложности каратисты разбивают одинаковое количество досок) назначают дополнительный пул. Судьи выбирают способ, которым будет нанесён удар, а спортсмены заявляют количество досок, которые они смогут разбить. Победит тот, кто с первой попытки сломает все заявленные им доски.

«Дети не смогут соревноваться друг с другом в количестве разбитых с одного удара досок, — объясняет Ольга Владимировна. — Для детей и юниоров тамешивари играет другую роль — это своего рода тест».

Удар по сомнениям

Много-много лет назад тамешивари было для изучающих карате проверкой физических возможностей. Во времена, когда не существовало приборов, способных измерить силу удара, свою сокрушительную мощь каратисты испытывали, пытаясь разбить твёрдые предметы. Между прочим, на разбивание одной доски требуется сила удара, эквивалентная 50-60 кг.

Но есть в тамешивари и глубинный смысл.

«У большинства из нас существует страх перед тем, чтобы нанести удар. Мы боимся травмировать себя, — объясняет Ольга Торопова. — Тамешивари позволяет побороть и страх, и неуверенность в себе. Представьте, насколько это тяжело — выйти и перед залом, полным других учеников, разбить доску. А если это ещё не получается сделать с первого удара?»

Семилетний обладатель оранжевого пояса Даня Коротков с тамешивари познакомился две недели назад. Но сломать доску сумел первым же ударом.

«Ольга Владимировна объясняла нам, что бить надо не в саму доску, а сквозь неё, как бы в пол целиться, — говорит Даня. — Надо подойти к блокам, сделать приветствие «ос», принять боевую стойку и представить, как ты разбиваешь доску. Если будешь сомневаться — ничего не получится».

У юных учеников неразбитые доски вызывают страшное расстройство. Но плакать нельзя! Каратистам, даже самым маленьким, запрещено показывать любые эмоции.

«Я на тренировке только один раз плакал, — признаётся Даня Коротков. — Ещё когда в садик ходил, а меня поставили в пару с мальчиком постарше, и он мне в глаз попал».

Но сейчас первоклассник Даниил Коротков никого не боится. Он уже несколько раз съездил на соревнования по кумите и вернулся с медалями. Само собой, маленький каратист мечтает когда-нибудь получить чёрный пояс. А ещё…

«Разбить миллион досок! Мне это очень нравится. Я больше всего люблю на карате именно тамешивари!»

Сохранить мир и побороть пороки

Если Дане до первого миллиона ещё далеко, то общими силами ученики «Красного Тигра» давно перевыполнили норму. Дело в том, что почти десять лет в клубе проходят ежегодные акции по тамешивари. Одна из таких состоялась 9 мая и называлась «Мир защитили — мир сохраним».

«Дети рисуют на досках символику войны, а потом разбивают их, — раскрывает смысл акции Ольга Торопова. — Хотим объяснить подрастающему поколению, что мир, который сохранили их прадеды, нужно защищать. А для этого надо уметь испытывать себя и становиться сильнее».

Акция «Мир защитили — мир сохраним» — не единственная, когда ученики «Красного Тигра» наделяют разбивание досок особым смыслом. С помощью тамешивари юные каратисты борются и со своими пороками!

Дети пишут на досках то качество, которое хотят искоренить в себе. А дальше, как вы догадываетесь, с удовольствием разбивают доску и свой порок.

«Самое важное — объяснить ребёнку, что если он сломал доску с надписью «гнев» (а дети удивляли нас и такими надписями!), это не значит, что он поборол порок и дальше ничего делать не надо, — смеётся Ольга Торопова. — Дети видят в этом процессе магию, но мы убеждаем их в том, что надо работать над собой каждый день».

Кстати, следующая акция будет посвящена новому учебному году. Накануне 1 сентября «красные тигрята» поделятся тем, что бы они хотели изменить в себе, а затем сокрушат порок чётко поставленным ударом.

«Я ещё не придумал, что напишу, — признаётся Даня Коротков. — Учусь я хорошо, без троек. Но вот иногда хвастаюсь перед одноклассниками тем, что занимаюсь карате. А тренер за это может отругать… »