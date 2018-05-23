Общественные советники осваивают городецкую роспись

22 мая крюковские общественные советники и члены клуба «Лучшие соседи» приняли участие в мастер-классе по городецкой росписи, который провела руководитель объединения «Волшебная мастерская» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» Анжелика Харюшина.

Городецкая роспись — уникальное явление русской культуры, история которого насчитывает уже более полутора веков. Как и многие художественные промыслы России, она несет не только эстетический, но и символический смысл. Так, конь в произведениях городецкой росписи символизирует богатство, птица — счастье, разнообразные цветы олицетворяют здоровье и успех в делах. Мастер-класс был посвящен изучению основ этого живописного промысла на примере исполнения в красках декоративной композиции.