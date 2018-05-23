Фанфест у Чаши будет открыт не каждый день

Фестиваль болельщиков у Центра семьи «Казан» откроется в день начала чемпионата мира по футболу — 14 июня.

У Чаши установят два экрана для просмотра футбола. Диаметр одного из них — 144 кв. метра. 14 июня в 18:00 казанцы смогут их испытать: будет трансляция матча между сборными России и Саудовской Аравии.

В работе фанфеста предусмотрено шесть выходных дней: 29 июня, 5, 8, 9, 12 и 13 июля. В игровые дни вход свободный, билеты и паспорта болельщиков не нужны.

15 июля пройдет торжественное закрытие фанфеста, пишет портал мэрии.

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