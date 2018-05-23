9 cамых красивых мест в России для путешествий

Психологи утверждают: человек, который полгода не видел чистого горизонта, вдвое быстрее погружается в депрессию по сравнению с тем, кто периодически остается наедине с природой и собой, путешествуя и любуясь красивыми пейзажами. Для того чтобы набраться эмоциональных и душевных сил, иногда действительно нужно провести какое-то время вдали от цивилизации — хотя бы дня два. В нашей стране — множество живописных мест, которые идеально подходят для психологической перезагрузки, рассказываем о лучших — какие из них по праву считаются самыми красивыми в России?

Озеро Байкал

Самое глубокое озеро в мире называют еще «пресным морем», «бриллиантом Земли» — и в этом нет ничего удивительного. Уникальное озеро действительно по праву считается многими одним из самых мощных «мест силы» в России: на его берегах уже в древности жили люди. Сейчас сюда ежегодно приезжают миллионы туристов в поисках тишины и первозданной красоты природы.

Здесь очень легко понять, насколько скоротечна жизнь, а человек — мал: Байкал поражает своими размерами. Окружающая природа тоже изумительно хороша в любое время года: летом можно наслаждаться водными видами спорта или отдыхом на пляже, а зимой — великолепными видами заснеженных пейзажей или горнолыжным спортом.

Алтай

Это самый настоящий край контрастов: в одной части может светить ослепительное солнце, а в другой в это же время — суровая красота ледяных пещер в вечной мерзлоте. Горы, ущелья, долины, журчащие водопады, шумные реки — все это можно увидеть на Алтае. Местные жители утверждают, что даже воздух там целебный: лечит и тело, и дух.

Обязательно стоит увидеть знаменитые глубокие Шавлинские озера с самой чистой водой, гору Белуха — высочайшую двуглавую вершину Алтая и Сибири. Очень красивые снимки можно сделать в Сайлюгемском национальном парке, на многочисленных водопадах. Прогулка по огромным безлюдным территориям Золотых гор позволит полностью слиться с самой природой и ощутить утерянные безмятежность и гармонию с миром. Недаром именно здесь так много времени проводил великий художник Рерих — кстати, его дом-музей в Усть-Коксинском районе открыт для посетителей.

Плато Лаго-Наки

До плато Лаго-Наки проще всего добраться на машине из Майкопа. Его уникальность в том, что это место одновременно вмещает долины рек, загадочные лабиринты пещер, сверкающие на солнце вечные ледники и цветущие альпийские луга, которые поражают своим многоцветием и ароматами. Смотровые площадки расположены практически по всей дороге к самому плато, так что даже путешествие к нему способно поразить воображение и порадовать душу.

Это знаменитое западнокавказское плато расположено на высоте около 2000 метров в горах. Большая часть плато относится к Адыгее, но северные и западные участки находятся на территории Краснодарского края, в Апшеронском районе России. Место знаменито великолепными ландшафтами, реликтовыми лесами, карстовыми воронками. Там берет свое начало река Курджпис. Весна — пора цветения пышных кустов кавказских рододендронов, можжевельника, над полянами веют дурманящие и пряные ароматы тимьяна и валерианы.

Камчатка

Считается, что на Камчатку едут люди, которым нужно родиться заново: в этом царстве природы совершенно не остается места наносному и искусственному. В числе мест, обязательных к посещению, — действующий Ключевской вулкан, Халактырский пляж с изумительным черным песком и Долина гейзеров. Стоит обратить внимание — на некоторые горы и вулканы региона восхождение возможно только в строго определенное время года и обязательно в сопровождении опытного гида.

Зимой очень рекомендуется искупаться в Паратунских термальных источниках: по контрасту с ледяным безмолвием пейзажа голубая горячая вода в этом месте кажется еще удивительнее. На лыжах там можно кататься прямо на вулкане — а конец трассы выходит прямиком к волнам Тихого океана.

Тихое место для медитативного созерцания и философских размышлений о вечном — недаром тут были написаны примерно две сотни произведений художника Левитана. Древний город на берегу Волги, история которого начинается в XI веке, находится на севере Ивановской области России.

Особенно красиво это место в теплый период — от весны до поздней осени, когда шелест разноцветных листьев навевает спокойствие и умиротворение. Лучший вариант для перемещений — велосипед, но и пешие прогулки принесут радость и удовольствие. В Плесе несколько действующих церквей в очаровательном старорусском стиле и музеи под открытым небом.

Аркаим

Место, облюбованное любителями истории и этнографами в Челябинской области. Именно в этом месте — говорят они — зародилась одна из мощнейших древних цивилизаций, которая внезапно исчезла, оставив после себя удивительный город. Сейчас можно видеть раскопанную его часть — в огромном музее под открытым небом с уникальной экспозицией.

Комплекс, доступный к посещению, делает жизнь посетителей очень комфортной: в Аркаиме можно провести сутки-двое или неделю и совершенно не отвлекаться при этом на быт. Терпкие ароматы степи, горы, интересный музей с историей раскопок и возможность полетать на дельтаплане, чтобы увидеть горизонт с высоты птичьего полета — определенно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Озеро Эльтон

Это крупнейшее в России соленое озеро находится в Волгоградской области недалеко от границы с Казахстаном. Летом концентрация соли в его волнах может быть в полтора раза выше, чем в Мертвом море, так что посещение Эльтона обязательно для людей с кожными заболеваниями или болезнями дыхательных путей. А всем остальным наверняка понравятся фантастические пейзажи побережья и возможность ощутить состояние полной невесомости при погружении в воду.

Если повезет, можно увидеть огромные стаи перелетных птиц — куликов и журавлей, которые всегда используют эту местность для отдыха: в это время можно видеть тысячи великолепных по своей красоте птиц, которые взмывают вверх с берегов.

Плато Мань-Пупунер

Столбы выветривания, которые напоминают причудливых фантастических чудовищ впечатляющих размеров, находятся довольно далеко от любой цивилизации: от ближайшего населенного пункта нужно проехать около 400 км на север России, но это определенно стоит сделать.

Жители Коми, издревле живущих в этих краях, утверждают, что тот, кто провел на плато ночь, становится неуязвим для болезней, страхов и печалей. Ну и фотографии получаются такие, что дух захватывает: считается, что сила великанов, заточенных навечно в этих огромных камнях, отчасти передается тому, кто просто прикоснулся ладонью к поверхности скал.

Кунгурская ледяная пещера

Это седьмая в мире по протяженности гипсовая пещера в Пермском крае. По ней можно очень долго гулять, слушая эхо собственного дыхания, отражающееся от причудливых сталактитов и сталагмитов. Ученые полагают, что возраст этого горного образования — около 10-12 тысяч лет, до многих гротов и переходов еще не добрались исследователи. Загадочные подземные озера или бездонные колодцы, лабиринты и сверкание льда — зрелище завораживает гостей из-за рубежа и путешественников из России.

Для посещения гостей открыто несколько маршрутов разной сложности, все они проходятся только в сопровождении гидов-экскурсоводов. Кроме того, в Кунгуре определенно стоит посмотреть на работу гончаров и резчиков по камню: последние славятся на весь мир уникальными изделиями из селенита.