Прозрачный топ и ни капли мейкапа: 51-летняя Холли Берри в аэропорту Нью-Йорка 

Холли Берри любит демонстрировать фигуру не только на снимках в Инстаграме: 51-летнюю актрису заметили в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела на съемки фильма с Киану Ривзом «Джон Уик 3» и тут же попала в объективы папарацци. Сияющую Холли тяжело было не заметить даже в пестрой толпе пассажиров: Берри без капли мейкапа выглядела отдохнувшей и свежей, пробираясь к автомобильной стоянке в прозрачном топе, атласном кардигане и голубых джинсах с подворотами. А уж как Берри удалось сохранить безупречную укладку во время перелета — и вовсе для нас загадка!