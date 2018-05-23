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Прозрачный топ и ни капли мейкапа: 51-летняя Холли Берри в аэропорту Нью-Йорка
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Прозрачный топ и ни капли мейкапа: 51-летняя Холли Берри в аэропорту Нью-Йорка 

Harper’s Bazaar 46 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Холли Берри любит демонстрировать фигуру не только на снимках в Инстаграме: 51-летнюю актрису заметили в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела на съемки фильма с Киану Ривзом «Джон Уик 3» и тут же попала в объективы папарацци. Сияющую Холли тяжело было не заметить даже в пестрой толпе пассажиров: Берри без капли мейкапа выглядела отдохнувшей и свежей, пробираясь к автомобильной стоянке в прозрачном топе, атласном кардигане и голубых джинсах с подворотами. А уж как Берри удалось сохранить безупречную укладку во время перелета — и вовсе для нас загадка!
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