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Встречу в молодёжном центре посвятили рукописным книгам Великой Отечественной войны
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Встречу в молодёжном центре посвятили рукописным книгам Великой Отечественной войны 

Управа района Соколиная гора 47 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В центре Особняк купца В. Д. Носова» на Электрозаводской состоялась встреча творческого объединения «Авторская рукописная книга», которая была посвящена военной теме.
Собравшиеся в Молодёжном историко-культурном центре стали слушателями рассказа о рукописных книгах времен войны. Вниманию зрителей представили книги из коллекции Наталии Набатчиковой. По отзывам ценителей, вечер оказался интересным и насыщенным, книги времен войны очень впечатлили собравшихся: «Это не просто книги. Это память о трагичных и сложных днях, об огромной ценности Победы нашей страны».
Доктор филологических наук Светлана Никольская выступила куратором данного культурного мероприятия. Анонсы встреч в молодежном центре можно изучить на официальном сайте культурного учреждения.
Фото: предоставлено МИКЦ «Особняк купца В. Д. Носова».
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