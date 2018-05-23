Встречу в молодёжном центре посвятили рукописным книгам Великой Отечественной войны

В центре Особняк купца В. Д. Носова» на Электрозаводской состоялась встреча творческого объединения «Авторская рукописная книга», которая была посвящена военной теме.

Собравшиеся в Молодёжном историко-культурном центре стали слушателями рассказа о рукописных книгах времен войны. Вниманию зрителей представили книги из коллекции Наталии Набатчиковой. По отзывам ценителей, вечер оказался интересным и насыщенным, книги времен войны очень впечатлили собравшихся: «Это не просто книги. Это память о трагичных и сложных днях, об огромной ценности Победы нашей страны».

Доктор филологических наук Светлана Никольская выступила куратором данного культурного мероприятия. Анонсы встреч в молодежном центре можно изучить на официальном сайте культурного учреждения.

Фото: предоставлено МИКЦ «Особняк купца В. Д. Носова».