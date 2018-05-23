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Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих принять участие в весеннем детском велофестивале!
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Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих принять участие в весеннем детском велофестивале! 

Управа района Крюково 45 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Подобное мероприятие проходит в Зеленограде два раза в год — весной и осенью с 2009 года. Велофестиваль пройдет на бульварной зоне Михайловских прудов, напротив ТЦ «Столица».
Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, в котором смогут принять участие дети несколько возрастных категорий: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет. Юным зеленоградцам предлагается посоревноваться в езде на велосипедах и самокатах. Предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками. Из каждой возрастной категории жюри выберут победителей, которые получат подарки от наших спонсоров — ПандаПарка и ИгроСада. Без подарков не останется ни один участник!
Помимо состязательной части в программе мероприятия различные занятия и мастер-классы от специалистов учреждения. Сотрудники «М КЛУБа» проведут цигун-зарядку, научат рисованию и оригами, покажут движения современных танцев.
Начало регистрации в 11:00, старт заездов в 12:00
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