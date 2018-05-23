Агогэ — жестокая спартанская практика, приносившая самых верных солдат

Спартанское воспитание сильно отличалось от того, которое получала молодежь в других городах Балканского полуострова. В Спарте даже частная жизнь молодых людей вплоть до 30 лет была полностью построена на военный лад. Легендарная спартанская пехота была результатом суровой закалки, которой подвергались все, начиная с первых дней жизни.

Геронты — старейшины племени — решали, кто из новорожденных имел право на жизнь, а кого из-за слабого здоровья следовало оставить на склоне горы. Пригодность к войне была первым необходимым качеством для получения полных гражданских прав, открывавших доступ к высшему военному сословию.

Дети подвергались суровым испытаниям, которые должны были закалить их характер, например, их купали в вине и кормили сеном. Младенцев взращивали без пеленок, которые могли сковывать их развитие и защищать от холода или жары. В раннем возрасте дети должны были преодолеть боязнь темноты. Пройдя начальную закалку, в шесть лет они начинали этап настоящего воспитания, когда их забирали из семьи для прохождения военной подготовки (агогэ). Роль воспитателя будущих солдат брало на себя государство, создавшее для этого специальные учреждения.

Воспитанием молодежи занималось государство

Как пишет Ник Филдс (Nic Fields) в своей книге «Легенда о 300 спартанцах: Фермопилы», мальчики жили в группах (agélai), под началом воспитателя. Лидерские способности поощрялись, внутри группы выбирались вожаки. Жили они в суровых, спартанских, условиях: спали на подстилках из тростника, срезанного по берегам реки Эвротас, и на весь год у них была только одна накидка. Со временем мальчики приучались к боли. Большую часть времени они проводили голыми и грязными, поскольку мыться им разрешалось крайне редко.

Кормили мальчиков скудно, вынуждая их грабить окрестные деревни, что само по себе было ловушкой, потому что, если воспитанника ловили, его ждали суровые наказания. Более того: любой гражданин мог наказать мальчиков, если это шло на пользу их дисциплине. Излюбленным методом были избиения палками в лесу. Для этого находили крепкое дерево, к которому приделывали цепь, а к цепи — палку, и пока двое избивали наказуемого, тот должен был держаться за палку. Били бамбуковыми дубинками, потому что удары от них очень болезненны, жгли и разрывали кожу. Если мальчик падал от боли, двое его товарищей поднимали его, чтобы продолжить наказание. Конечной целью такого рода воспитания было приучить детей к работе в группе и слепому повиновению старшим.

Борьба, атлетические упражнения и владение оружием были важнейшими и почти единственными занятиями подростков. Еще они обучались музыке, гимнастике, играм, построенным по принципу войны. Согласно историку Плутарху, в программу обучения также входили пение, базовое чтение и письмо. В отличие от афинских граждан, спартанцы не владели риторикой и должны были говорить емко и лаконично. Мальчикам брили под корень волосы, но достигшим 15-летнего возраста уже разрешалось отпускать длинные волосы, что было отличительным знаком спартанских воинов.

Государство контролировало воспитание юношей до 20-летнего возраста. После этого они продолжали жить в казармах, и их распределяли в различные военные подразделения. Таким образом, сплочение солдат начиналось с самого детства. Каждый спартанец спал, ел и сражался бок о бок со своими товарищами по оружию, которых он знал с детства. Подобная обстановка товарищества строилась на основе особого рода любви, которая не имела ничего общего с сексом. Хотя вполне вероятно, что практиковался гомосексуализм (тогда как у остальных греков концепта гомосексуальности не существовало).

«Единственные настоящие служители искусства войны»

Подобным образом, в постоянном военном режиме, спартанцы жили до 30 лет, когда им выдавалось отдельное хозяйство для создания собственной семьи. Именно тогда они становились полноправными гражданами и одними из равных (homoioi). Солдаты вступали в брак поздно, а роль женщины в обществе была очень ограниченной. Все это (помимо гомосексуализма) приводило к тому, что солдаты могли по первому зову быстро прийти на поле боя, не имея лишней обузы в виде семьи. Женщины также получали в школах физическое воспитание, необходимое им для поддержания активности и возможности родить будущих здоровых и крепких воинов.

Подобное воспитание создавало самых грозных солдат в Греции. Геродот описывал спартанцев как мастеров войны, а Ксенофонт — как единственных настоящих служителей искусства войны. В отличие от остальных греческих воинов, для спартанцев война была профессией, и сражались они в стране, хорошо защищенной горами. Нигде еще в Греции не был достигнут подобный уровень военного искусства.