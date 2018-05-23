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Привидения, утопленники и черный трамвай: россияне поделились городскими легендами
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Привидения, утопленники и черный трамвай: россияне поделились городскими легендами 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители разных российских городов поделились старинными легендами о призраках и урбанистическими байками нового времени.
По ночам по Краснодару ходит черный трамвай с табличкой «В депо». Движется он бесшумно, собирая припозднившихся пассажиров, которые потом исчезают бесследно.
В Уфе с советских времен рассказывают о гуттаперчевом человеке, который появляется в спортивных школах. Видят его всегда в телесном трико и замотанным марлей лицом. Его появление сопровождает странный запах: то ли физкультурных спортивных матов, то ли резиновой шапочки.
В водонапорной башне Новосибирска до сих пор работает призрак утопленника-сантехника: десятки лет оттуда доносится стук гаечного ключа по трубам. По Тюменскому театру кукол бродит призрак актрисы Нины Вальтос, а в одном из домов XIX века в Новокузнецке обитает кикимора, выживающая любых хозяев.
По заброшенной больнице скорой помощи в Екатеринбурге продолжает ходить врач, повесившийся в своем кабинете из-за известий о закрытии этой больницы 18 лет назад. Его силуэт в белом халате видят там довольно часто.
Что касается более современных историй, то в Одинцово есть легенда о всем известном бездомном мужчине, который заработал целое состояние на сборе бутылок и спрятал в городе клад. А жители Барнаула благодаря интернет-энтузиастам убедили целую страну, что в их небольшом городе есть метро, в котором не меньше трех десятков станций. Еще ходят слухи, что под главной площадью Петрозаводска есть не то бомбоубежище, не то помещение для эвакуации чиновнико, пишет anketolog.ru.
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