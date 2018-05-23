«Созвездие талантов» блистало 20 мая в Приозерске

20 мая в Приозерске прошел районный фестиваль-конкурс детско-юношеского самодеятельного художественного творчества «Созвездие талантов», который на все сто процентов оправдал свое название.

На сцену детской школы искусств вышли коллективы ДШИ и культурно — досуговых учреждений района — искренние, яркие танцоры и вокалисты — созвездие талантов — победители отборочного тура творческого состязания в двух номинациях — «Хореография» и «Вокал».

Учредителями фестиваля выступила администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район. Готовили и проводили конкурс отдел по культуре администрации и информационно методический отдел Приозерского киноконцертного зала.

Открыла фестиваль, пожелала участникам удачи и вдохновения начальник отдела по культуре администрации Приозерского района Галина Егорова

Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри: заведующая филиалом учебно-методического объединения по художественному образованию Дома народного творчества Ленинградской области Марина Коновалова , преподаватель хореографического отделения Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Любовь Зубкова, ведущий специалист отдела по культуре администрации района Елена Лебедева

Победить было сложно. В хореографии учитывались исполнительское мастерство — техника исполнения движений, идея номера и его композиционное построение, соответствие репертуара возрасту исполнителей, сценическое оформление танца, выразительность и раскрытие художественного образа. В конкурсе вокалистов — чистота интонации, красота тембра и сила голоса, сценическая культура, музыкальность и сложность произведения.

Зрители, конечно же, болели за своих, но громкими, единодушными аплодисментами поддерживали всех участников фестиваля и, несомненно, получили большое удовольствие от их выступлений, а потому — побежденных не было, хотя строгое жюри свой вердикт, как и положено на конкурсе, вынесло.

В номинации «Хореография» в младшей возрастной группе (6-10 лет) лучшим стал хореографический коллектив «Раздолье» (Сосновская ДШИ). II место занял хореографический коллектив «Капель» (КСК «Громово»), III — е призовое место жюри присудило хореографическому коллективу «Вариация» (Шумиловская ДШИ).

Лучшим в средней возрастной группе (11-14 лет) стал Образцовый хореографический ансамбль «Журавушка». II место занял хореографический коллектив «Сюрприз» (Плодовский КСК).

В старшей возрастной группе (15-18 лет) лучше всех танцевал ансамбль «Петровский» (Петровское КО). II место заслужил хореографический коллектив «Сюрприз» (Плодовский КСК), III-е — образцовый хореографический ансамбль «Журавушка».

В смешанной группе танцоров (6-18 лет) I место занял хореографический коллектив «Догони-ка» (Приозерская ДШИ), третьим стал хореографический коллектив «Импульс» (КСК «Громово»).

В номинации «Вокал» в младшей возрастной группе первого места строгое профессиональное жюри не присудило, а второе заняли Алена и Мария Сергеевы из Мельниковского клубного объединения, третье — София Вязникова (Сосновский Дом творчества, филиал КСК «Снегиревский».

В средней возрастной категории (11-14 лет) победила Анжелика Павлова (Приозерский КЦ «Карнавал»), второе место жюри присудило сразу двум участникам — дуэту «АУРУМ» и образцовому детскому вокальному ансамблю «Золотинки –оба из Сосновского Дома творчества. Третье место поделили Лада Сливченко (ДК пос. Коммунары, Ларионовское КО) и Алина Утешева (Сосновский Дом творчества).

Среди старших (15-18 лет) лучшей жюри назвало Ангелину Бокша (КСК „Юбилейный“, п. Кузнечное). Второе место заняла Виктория Кисленко (ДК пос. Коммунары, Ларионовское КО).