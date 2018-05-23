Медийность и бюджет: почему школьников города с последним звонком поздравит актёр из «Реальных пацанов»

Последние звонки для архангельских школьников зазвучали с сегодняшнего дня. Пик трогательных прощаний придется на 25 мая — в этот же день на сцене у архангельского театра драмы пройдёт первый общегородской «Праздник последнего звонка». Горожанам, вступающим в большую жизнь, обещают большую программу, а в качестве хэдлайнера выступит Владимир Селиванов , более известный как Вован из сериала «Реальные пацаны». В Архангельске он выступит под творческим псевдонимом VAVAN. Выбор гостя прокомментировали организаторы праздника — Архангельский городской культурный центр.

— Выбор был сделан коллегиально, роль играли: сжатое время и уже спланированные графики большинства исполнителей — слишком поздно было принято окончательное решение по проведению праздника, бюджет, медийность исполнителя, демократичный стиль, мнение молодых организаторов концертов одного из известных клубов Архангельска. Были варианты по диджеям, но все-таки мы ждем на празднике разную аудиторию, а не только поклонников клубной музыки или музыки определенного стиля. Предварительно мы посмотрели разные видео, пообщались с организаторами концертов Владимира, поняли, что отождествлять его с образом в сериале не стоит — он старается реализовать себя в качестве музыканта и исполнителя, участвует в известных проектах на ТВ, используя в том числе и раскрученный образ Вована. Он ему и помогает, и где-то мешает. Так что будем знакомиться на концерте, — пояснила 29.ru директор АГКЦ Ольга Абакшина.

Праздничная программа начнется в 15:00. Архангелогородцев также ждет танцевальный флешмоб, конкурс «Школьный вальс», выступления диджеев, огненное шоу и другие развлечения.

В этом году в Поморье из школ выпускаются более 5700 ребят. Первые испытания экзаменом у них пройдут уже 28 мая. В этот день состоится ЕГЭ по информатике и географии.