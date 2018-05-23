16 мая прошел литературный кружок «Творчество Куприна» 

Продолжая тему Серебряного века, подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково познакомились с творчеством Александра Ивановича Куприна. Богатая событиями жизнь писателя, его многообразное творчество, его драматическая биография — все это составляет чрезвычайно сложную картину. Поэтому так любимо в нашей стране творчество Александра Ивановича Куприна, как популярны его произведения «Молох», «Олеся», «В цирке», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Листригоны», «Гамбринус», «Юнкера», «Жанета». Можно с уверенностью сказать о том, что Куприн-писатель получил в нашей стране воистину всенародное признание.