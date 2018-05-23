Кубань угостит гостей ПМЭФ борщом и представит кластеры по приоритетным направлениям

КРАСНОДАР, 23 мая. / ТАСС /. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме представит не отдельные проекты, а целые кластеры по перспективным для региона направлениям. А свой стенд регион обустроит как ресторан, где участники форума смогут отведать настоящего кубанского борща и вареников, сообщил в среду ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев

"В этом году мы представим флагманские проекты. Это не отдельные крупные инвестиционные предложения, а комплекс мероприятий и приоритетных инвестиционных предложений в основных отраслях экономики. Здесь речь идет о формировании отраслевых кластеров, которые мы определили в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Также в рамках форума состоится презентация нового бренда Краснодарского края", — сказал губернатор.

Он добавил, что, как и в прошлом году, краснодарский стенд будет работать в формате ресторана. На нем можно будет, в частности, отведать традиционные кубанские блюда — борщ и вареники.

"В прошлом году такая подача вызвала большой интерес и даже ажиотаж среди участников форума. Поэтому организаторы обратились к нам с просьбой расширить площадь стенда. И вот наша площадка в Петербурге в этом году развернется на 590 кв. м, сам ресторан будет занимать 310 кв. м и легко примет всех желающих", — отметил Кондратьев.

ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.