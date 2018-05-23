Культурно-неформальная часть ПМЭФ

С одной стороны, на Петербургском экономическом форуме ничего нового: концерт для всех жителей и гостей города на Дворцовой площади, традиционные приемы с концертами звезд российского шоу-бизнеса от госкорпораций и частных компаний. Однако без интриг в этом году все же не обошлось. О самых закрытых мероприятиях форума сезона-2018 рассказывает директор по маркетингу и PR ГК «Румедиа» Павел Миронов

Павел Миронов директор по маркетингу и PR ГК «Румедиа» «Безусловно, среди недоступных мероприятий для посещения даже владельцами красных бейджей стоит отметить приемы госкомпаний, начиная от вечно недоступной »Роснефти» с корабликом, что происходит на котором, почти неизвестно, всё остается на корабле; прием ВТБ Сбербанка . В этом году в ряд хоть и массовых, но недоступных мероприятий попало 25-летие «Мегафона» , на который компания пригласила Робби Уильямса , в Планетарии планирует отметить это широко и с помпой. Здесь приглашение обычно формируют три источника — акционер, сама компания и те немногие, кому это позволено из топ-менеджмента».

Александр Шохин президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Статусные будут те, куда придет Владимир Владимирович со своими гостями. Безусловно, я думаю, что и президенту Франции Макрону, и премьер-министру Японии Абэ будет интересно, если графики позволят послушать и оркестр под управлением Гергиева. Он в некотором смысле является культурным лицом Петербурского форума. Народ потянется за Владимиром Владимировичем, если у него тоже в графике будет возможность посещения культурных мероприятий. Но в целом, эти все встречи, организуемые ведущими банками и корпорациями, это способ неформального общения. Всегда они использовались как таковые, и даже банки, которые, мягко говоря, сходят со сцены в своем старом качестве, например, то же „Открытие“, все равно устраивают квартирник. Видимо, вечное остается, а преходящее проходит».

На квартирнике «Открытия» споет «Чайф». Говорят, что в прошлом году на аналогичном мероприятии под ДДТ зажигалки в воздух поднимали даже члены правительства. Есть у Петербургского экономического форума и вечеринка-легенда, судьба которой в этом году под вопросом, отмечает светский обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова.

Евгения Милова светский обозреватель «Коммерсанта» «В первую очередь это, конечно, всегда была вечеринка Михаила Прохорова , куда почему-то считал важным для себя пройти каждый делегат форума, при том, что на входе стояли люди со списками не сказать чтобы очень длинными и очень всеохватными. По слухам в этом году этой вечеринки то ли не будет вовсе, то ли просто она сменила локацию, потому что ресторан „Шатуш“, в котором она всегда проходила, закрыт.

Об особенностях вечеринки Прохорова рассказывает главный редактор Business FM Илья Копелевич:

Илья Копелевич главный редактор Business FM „Очень своеобразное мероприятие под конец, проходит ночью, длится практически до утра. Там очень тесно, как в каком-нибудь молодежном клубе. Вдоль стен можно заметить юных дам, которых на самом форуме не увидишь. Я бы не сказал, чтобы с ними кто-то общался, это просто примета мероприятия, жанр такой. Никто с ними не общается, разговаривают друг с другом. Даже очень почтенные люди не брезгуют туда зайти, потому что опять же можно поговорить со знакомыми, с кем не успеваешь поговорить на форуме, в неформальной обстановке“.

По данным источников Business FM, в этом году вечеринка Прохорова может состояться в каком-то секретном месте. Возможно, специально для нее даже вновь откроют ресторан „Шатуш“.